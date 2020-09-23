特斯拉在 “电池日” 活动上发布了新型电池，该电池可以改善电动车的续航里程和电力。特斯拉首席执行官 Elon Musk 预测，该公司将自行生产新电池，这将大大降低成本，并最终使该公司能够以与燃油车相同的价格出售电动车。

新的无极耳电池比特斯拉现有电池大，尺寸为 48 毫米 x 60 毫米（因此名称为 4860）。新电池能量密度提升 5 倍，能将每千瓦时的成本降低 14%，并且能让特斯拉电动车续航里程提升 16%。

4680 电池将需要约一年时间来达到 1 千兆瓦产能，特斯拉正考虑将其提高至每年 2 千兆瓦。

相比全固态电池，新电池取消了产生很多热能的极耳，解决了高能量密度的散热问题。其电力相比有极耳电池提升 6 倍。顺带一提，此前 Musk 表示，电池日上所有产品均要等到 2022 年才能实现量产。

Musk 还表示，将把电池直接内置在汽车结构中，灵感是来自飞机机翼上的油箱。此般结构的电池将减轻车辆的整体重量，同时也将减少所需零件，加快生产速度。更为重要的是，这样的做法还能让每千瓦时的成本降低 7%。

成本降低了，那电动车的价格自然就会下来。Musk 野心勃勃地说，特斯拉有信心大约在三年后，能制造出一款非常吸引人的、价格为 25000 美元（约 16.9 万元人民币）的全自动驾驶汽车。

另外，Musk 在活动上还展示了 Model S 的新 “Plaid” 版本车型，比现有的狂暴（Ludicrous）模式在性能上会有所提升。根据特斯拉网站上的规格，新型号的续航里程能达到 520 英里（约 836 公里）以上，两秒之内就可从零加速到 60 英里/小时（96 公里/小时），最高时速为 200 英里/小时，价格为 139990 美元起。