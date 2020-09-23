今天，马来西亚的联合办公空间运营商 WORQ 宣布完成 1000 万马来西亚令吉（约合 240 万美元）的融资。与此同时，该公司还获得了包括 Affin 在内的 6 家银行的贷款许可，它将利用新的资金将其管理的空间增长 10 倍，达到 100 万平方英尺。

WORQ 由 Stephanie Ping 和 Andrew Yeow 于 2017 年 3 月成立。2018 年，该公司曾在一轮股权众筹中获得来自 Bangsawan Consulting 和 Phillip Capital 的 1000 万令吉。

自上一次融资以来，WORQ 宣称公司的体量增长了 7 倍，收入增长了 560％，并已实现盈利。

凭借其可持续发展的模式，这家总部位于吉隆坡的公司让处在偏僻地段的空间避免亏损。他们的服务包括 WORQ Enterprise，这是一个专门为企业提供咨询和定制工作空间的业务。他们提供的方案可以帮助公司每月节省高达 30% 的成本。

该公司很快将推出专属社区应用 SPARQ，为用户创造线上线下的集中体验。

目前 WORQ 也希望通过收购和合作，扩大业务的收益空间。

该公司早前已获得 Cradle Fund、SMG（Jungle Ventures 创始合伙人联合创办的投资控股公司）和 500 Startups 等机构的投资。

根据全球房地产巨头 JLL 的数据，灵活办公空间只占吉隆坡总办公空间的 1%。JLL 估计灵活空间需求将因新冠疫情而加速，预测到 2030 年将有 30% 的办公场所转换为灵活空间。WORQ 估计，届时马来西亚的灵活办公市场将增长到 30 亿令吉（7.22 亿美元）。