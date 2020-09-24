OPPO 将不仅仅是一家潜意识里的智能手机厂商了。OPPO 已经覆盖手机、IoT 设备、软件平台和互联网服务等多元业务，为用户提供了包括个人娱乐、家庭家居、运动健康等多个场景的硬件产品和软件服务。正如 OPPO 创始人兼首席执行官陈明永曾提到：“万物互融时代，将不会再有纯粹意义上的手机公司”。而这次的开发者大会，OPPO 正式吹响了万物互联的号角。

自 2019 年至今，OPPO 围绕用户在个人娱乐、家庭家居、运动健康等场景，陆续发布了耳机系列、手表系列、CPE 等多款智能设备。同时，OPPO 以 HeyThings IoT 平台为窗口，为设备互联提供保障，带来全面高效的接入，诠释了万物互融时代的 IoT 生态开放。

HeyThings IoT 平台提供的 “五大赋能体系”，将从技术、体验、营销、渠道、数据五个方面，更全面地支持生态合作伙伴。目前，OPPO IoT 生态已经初具规模，并与美的、奥克斯等 30 多家品牌建立了合作关系，引入 50 多个品类，产品 SKU 超过 300 个。

目前美的产品设备配合 OPPO 手机和智能家居 APP，可以实现自动发现、快速配网、Breeno 语音控制、智能场景等功能，进一步提升了用户的产品体验。启能行动 2.0 作为 OPPO 面向 IoT 行业的能力开放行动，将在第一期投入总价值 2 亿元的资源，并从技术、产品、营销、渠道四个方面重点投入。

OPPO 通过本次大会正式预告将在 10 月发布 OPPO 智能电视，它将作为万物互融下家庭场景的内容生态入口，并给用户带来系统级的新玩法。首次发布的 HeyTap 健康平台以 “科技引领健康生活” 为使命，是连接 OPPO 用户与健康生态合作伙伴的桥梁。HeyTap 健康平台具备设备接入和服务分发两大基础能力，主要包括健康数据中心以及对应的健康接口。HeyTap 健康平台的理念是 “生而开放，灵活接入”，因此提供了多种便捷的接入方式。目前，HeyTap 健康平台官网已经上线，并有超过 20 家合作伙伴接入。

此外，OPPO 也在持续进行技术探索与生态赋能。例如，最新探索的 OPPO 云能力，将使能多终端互融，提供跨场景的一致体验与服务，包括视频云、云游戏等。而在开发者扶持方面，OPPO 引力计划已经在应用与服务生态，扶持了 3200 多款产品，累计带来 295 亿次曝光和 2.7 亿的新增；在内容生态领域，也带来了超过 57 亿次的日均曝光。OPPO 会继续进行引力计划，与开发者合作共赢，并持续探索海外，为开发者提供出海解决方案。