三星为 “粉丝们” 推出了一款新手机——Galaxy S20 FE，FE 是 “Fan Edition” 的缩写，意为 “粉丝版”。

Galaxy S20 FE 售价为 699 美元（约 4760 元），提供接近 Galaxy S20 系列的体验，其配备骁龙 865 处理器，屏幕刷新率最高支持 120Hz，存储空间 128GB，三摄也有保留，电池 4500mAh，支持 Qi 无线充电，IP68 防水/防尘能力和 5G 同样也支持。

相比 Galaxy S20 系列 “缩水” 的地方，在于 RAM，从 12GB 降至 6GB，而 6.5 英寸 OLED 分辨率也仅为 1080p。标准和广角相机仍为 1200 万像素，但长焦镜头像素降至 800 万。手机外壳采用的是聚碳酸酯，而非玻璃。指纹传感器仍内置于屏幕中，不过由超声波换成了光学传感。

三星表示，Galaxy S20 FE 以更实惠的价格，希望 “将有意义的创新带给更多人”。这款手机是根据 Galaxy S20 系列用户的实际使用反馈而开发的。

Galaxy S20 FE 将于 10 月 2 日在美国上市，运营商 Verizon 还会推出支持毫米波的版本，价格也会有相应调整。

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