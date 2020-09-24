孟买的电子产品售后服务平台 Servify 近日宣布，在 C 轮融资中获得 2300 万美元。现有投资者 Iron Pillar 领投，其他现有投资者，Tetrao SPF、Trifecta Capital、Blume Ventures 和 Beenext，以及新投资方 57 Stars、Sparkle Fund（DMI Finance 的投资部门）、SF Roofdeck Capital LLC（硅谷投资银行 FT Partners 的投资部门）、Go Ventures（马尔他综合电信公司 Go PLC 的投资部门）和 Madhu Kela 家族基金以及 Servify 的现有创投债务提供商 Trifecta Capital 参与了跟投。

Servify 曾在 2018 年 8 月获得了由 Iron Pillar 领投的价值 1500 万美元的 B 轮投资，2016 年 4 月和 11 月分别完成了两轮金额未披露的融资。

该公司在声明中表示，随着新资金的注入，Servify 将寻求扩大全球业务规模，并进一步加强其技术平台。

Servify 由 Sreevathsa Prabhakar 于 2015 年创办，为手机、配件、电子产品和家用电器提供品牌授权的售后支持。消费者可以通过他们提供的应用保存购买凭据，并在保修期内或保修期外获得品牌授权的售后服务。

该平台目前与亚马逊、Redington、Reliance Jio、Reliance Retail 和小米等 50 多个顶级设备品牌、零售商、分销商、保险公司、服务提供商和运营商合作。除印度外，其国际业务遍及美国、加拿大、中国、中东和欧洲。

去年，Servify 曾以现金和股票交易的方式收购了班加罗尔的同行 iService。周二，另一家 3C 售后服务公司 Onsitego 完成了 3000 万美元的 B+轮融资。