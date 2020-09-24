2020 年 9 月 24 日——北京， 联想 ThinkBook 秋季新品发布会今天在联想全球总部举办。联想集团副总裁、中国区中小企业事业部总经理王忠作为联想 ThinkBook 首席前途官，发布了全新 ThinkBook 新青年创造本系列新品，包括视觉系创造本 ThinkBook 15p、锐智系创造本 ThinkBook 14/15 和轻颜系创造本 ThinkBook 13s/14s。

全新 ThinkBook 新青年创造本亮点多多，包括视觉系创造本 ThinkBook 15p、锐智系创造本 ThinkBook 14/15 以及轻颜系创造本 ThinkBook 13s/14s。ThinkBook 全系新品在外观上采用了全新的外观 ID 设计，A 面撞色外观、锐角边框造型、全金属机身等设计，将极致专业和锐意创新相融合，凸显锐意态度。针对创意设计类新青年所打造的视觉系创造本 ThinkBook 15p 搭载了第 10 代智能英特尔® 酷睿™ H 系列移动处理器，强劲性能随即释放。ThinkBook 15p 屏幕支持 4K 高清分辨率以及 600nits 高亮度显示屏，在户外强光环境下依然能够为创意设计青年显示清晰画面，展示更多画面细节。同时还支持 X-Rite Pantone 屏幕色彩校准、100% Adobe RGB 高色域以及 HDR 400 高动态感光，满足专业需求呈现更鲜艳的色彩，更能从过曝、过暗的画面中呈现更多细节。帮助视频、图像创造的新青年而设。

为跨界新青年而生的锐智系创造本 ThinkBook 14/15，支持最新的 AI 降噪及 AI 背景虚化功能，前者可以有效降低底噪，在电话会议中屏蔽杂音；后者更可以一键智能虚化，让你的背景，真正成为背景；更可以智能的在 180°翻开的时候，实现麦克风从定向收音转为 360°收声，随时把个人发言变成团队讨论，驾驭更多新青年商务场景。

针对年轻新锐商务人士打造的轻颜系创造本 ThinkBook 13s/14s，针对新青年移动办公场景设计。首先在 14.9mm 的机身厚度和轻至 1.29kg 重量的轻薄机身中，保留着 HDMI 等全功能接口设计，还蕴藏着英特尔锐炬® Xe 显卡的第 11 代智能英特尔® 酷睿™ 移动处理器，强劲性能，释放新青年的更多潜力。同时还配备了 56 瓦时大容量电池，升级后的快充技术。ThinkBook 13s/14s 在外观更加轻薄的同时保证了便捷的使用体验，让新青年办公无忧。此外，ThinkBook 全系列产品还标配了一键客户智能服务，当你的工作中有任何问题，全部可以一键交给客服，你所需要做的只有继续保持你的潇洒。智能，让你的工作游刃有余。

全新 ThinkBook 新青年创造本售价及上市日期也已陆续公布。视觉系创造本 ThinkBook 15p 起售价 5999 元，锐智系创造本 ThinkBook 14/15 锐龙版起售价 4299 元。锐智系创造本 ThinkBook 14/15 酷睿版、轻颜系创造本 ThinkBook 13s/14s 酷睿版和锐龙版都将于十月中旬发售，敬请期待。

自即日起，全新一代联想 ThinkBook 新青年创造本已在联想官网、京东、惠商小店和全国联想线下门店开启预售，并将在 10 月 1 日起陆续正式开售。