近日，全球公众对话平台 Twitter 连续第三次发布《全球移动电商研究报告》。该报告覆盖全球 27 个主要消费市场的 52650 位受访者，样本的容量和丰富性相较之前都有了显著提升。同时，数据采集与整理期适逢各国疫情形势逐步缓解，经济活动触底反弹之际，也使其内容更具参考价值。

“此次疫情对全球经济格局和模式产生了深远的影响，跨境电商也迎来了颠覆性的行业变革。机遇与挑战并存之际，如何洞悉最新市场趋势、顺势而为，把握时机实现弯道超车，成为跨境电商品牌突围的关键。”Twitter 亚太地区市场洞察部门负责人 Martyn U’ren 表示，“Twitter 此次发布《全球移动电商研究报告 3.0》，力图通过深入分析疫情下用户消费动因、消费习惯、消费体验等方面的变化，更好助力中国电商品牌积极拥抱数字化转型，掌握目标用户行为偏好并创新沟通方式，制胜移动电商新时代。”

Twitter《全球移动电商研究报告 3.0》的主要洞察包括：

Y世代引领移动消费，包邮政策成为下单最强推动力

报告发现，受居家隔离政策的影响，越来越多的 Twitter 用户开始拥抱移动电商，年龄位于 25-35 岁的 Y 世代则成为其中当之无愧的消费主力。报告显示，60.4% 的 Y 世代 Twitter 用户曾在过去 30 天内通过移动设备浏览并购物，而在 18-24 岁及 36-45 岁的 Twitter 用户中，这一消费行为的占比也分别高达 56% 和 56.1%。

在消费者移动端购物需求不断提升的大背景下，商家推出的各类优惠政策也成为线上交易的有效推动力。其中，包邮政策对消费者最具吸引力——57% 的 Twitter 用户在接受调查时表示，卖家推出的包邮服务将大幅增加其在线购买产品的可能性。此外，优惠折扣（44%），买家好评（39%），无忧退换服务（36%）及便捷在线支付流程（35%）也成为促成 Twitter 用户在线下单的重要因素。

居家消费成主流，个护健康及金融产品逆势上涨

报告显示，此次疫情也在持续重塑人们的生活方式。在 Twitter 平台分别有 56% 的亚洲用户，38% 的欧洲用户，及 51% 的美洲用户在受访时表示疫情后更关注健康，并计划实行健康饮食或多做运动。这一比例相较于非 Twitter 用户平均高出约 4%。45% 的 Twitter 用户表示将在个人护理及健康方面花费更多，位列二、三位的品类分别为卫生保健（42%）和家居清洁（44%）。

此外，人们也将消费重心逐渐由娱乐转向理财。43% 的 Twitter 用户表示将削减其在度假方面的支出，并减少娱乐活动（34%）花销；与此同时，42% 的亚洲 Twitter 用户和 36% 的美洲 Twitter 用户开始更多关注理财，并希望尝试金融领域的更多创新产品及服务。

电商直播与智能科技有效收割流量，提升购物体验

疫情加速了人们对非接触消费模式的追捧，17% 的亚洲 Twitter 用户表示愿意拥抱电商直播这一创新形态，美洲和欧洲 Twitter 用户以 15% 及 9% 的比例紧随其后，这反映出电商直播正成长为中国及东南亚市场的新常态，并也正逐步向美国及西方市场扩散的大趋势。而在这一过程中，借势明星资源正成为各大电商平台斩获流量、获取关注的有效手段。在 Twitter 平台上，直播类内容也迎来爆发性增长，数据显示，2020 年 9 月，Twitter 全球用户直播视频的观看时间同比增长了 75%。

同时，借助 AI 技术而实现的语音购物等众多产品和功能创新也成为品牌收割线上流量的有效抓手。统计显示，目前已有超过 50 万个达美乐披萨订单使用语音下单。在这一大背景下，Twitter 用户也展示出对智能家居设备的开放心态——21% 的北美 Twitter 用户拥有智能语音助手，这一比例相较非 Twitter 用户高出 8%。

性价比为王，连锁零售商旗下自有品牌迎来发展新机遇

报告同时指出，受当前经济形势影响，54% 的消费者对商品价格的敏感度有所提升，并展现出对物美价廉的自有品牌更高的关注度及信任感。1/4 的消费者在疫情期间首次尝试购买自有品牌产品；而在购买过自有品牌的用户中，超过 30% 表示会在此之后持续使用该品牌。同时，90% 消费者对自有品牌保持信任，40% 的消费者认为相较于以前，自有品牌能够为自己提供更新颖及有创意的产品。

Twitter助力跨境电商品牌玩转营销，制胜海外

疫情成为移动电商行业向新业态和新模式不断深化发展的加速剂，而 Twitter 极具实时性的平台属性，也吸引了全球最具开放心态和影响力的用户，在这里讨论相关话题、浏览最新产品及品牌动态，并与其进行实时双向互动。Twitter 发布的《全球移动电商研究报告 3.0》显示，2020 年 1 月至 8 月，Twitter 平台上共产生了超过 10 亿条购物相关的推文；同时，全球每 3 个 Twitter 用户中就有 1 人每周通过移动设备进行线上购物，这一比例大幅领先非 Twitter 用户，使其成为电商品牌进行数字营销，提升品牌价值与获客能力的有效渠道。

Twitter 大中华区总裁郑慧珏表示：“作为全球最大的公众对话平台，Twitter 用户一直以 ‘看这里’ 的心态，积极参与全球热点事件的讨论，定义并影响着他们周围的世界。面对后疫情时代移动电商的发展红利期，Twitter 希望借助平台及用户优势，通过不断更新的广告产品，及包括网红营销平台 ArtHouse、创意策略制定部门 Twitter Next 在内的创新解决方案，帮助中国电商品牌精准触达潜在用户，实现有效转化；并通过持续与用户沟通，提升留存率，实现逆势突围，制胜海外。”