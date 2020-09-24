办公空间及空间即服务平台 WeWork 今日宣布，WeWork 中国获挚信资本 2 亿美元追加投资。

首个社区开业后的四年里，WeWork 中国已建立超过 100 个社区，覆盖 12 座城市，为超过 6.5 万名会员提供灵活创新的办公解决方案。新一轮投资将助力 WeWork 中国继续支持本地创业型企业、 中型企业以及大公司的持续发展，实现更高的成本效益。随着全球企业重新评估其房地产投资组合并应对后疫情时期办公需求，WeWork 中国将继续凭借灵活的办公空间解决方案成为他们的首选合作伙伴。

WeWork 全球首席执行官桑迪普·马特拉尼（Sandeep Mathrani）表示，“随着全球范围内对办公灵活性需求的日益上升，WeWork 的品牌主张及业务发展潜力也日渐明朗。新一轮的投资预示公司未来良好的发展前景；我们也找到了挚信资本作为 WeWork 中国开创下一新篇章的最佳合作伙伴。”

挚信资本管理合伙人葛丰表示：“过去几年，我们见证了 WeWork 团队在中国的运营及发展，也看到了 ‘空间即服务’ 模式的市场潜力，同时看到此次疫情加速了灵活办公需求的上升。我们坚信市场对 WeWork 所提供的办公解决方案的需求将继续增长，挚信资本也将长期持续投资 WeWork 中国。”

此外，WeWork 中国今天也宣布姜跃平出任公司代理 CEO。姜先生是挚信资本的运营合伙人，曾任美团点评高级副总裁，先后领导过新零售、用户平台等业务。在美团与大众点评合并前，他先后于 2010 年担任大众点评产品及运营副总裁，2014 年担任大众点评首席战略官。加入点评前，姜先生曾在腾讯、雅虎、Kana 等多家软件及互联网公司拥有逾 15 年工程、产品及管理工作经验。

“这是 WeWork 中国发展的新篇章，” 姜跃平表示。“该战略融资将直接帮助 WeWork 中国团队，携手社区、房地产合作伙伴及中国的企业一起，打造创新的本土化灵活办公解决方案，更好地帮助企业客户及其员工达成更高的办公效率，帮助地产合作伙伴实现更高的空间收益。此次疫情已经明显地带动市场对灵活办公的强烈需求，越来越多不同规模的企业希望采用灵活多样的办公空间管理模式。WeWork 拥有扎实的行业基础及经验，可以为企业提供安全灵活的办公空间及配套服务。在实现本土化管理之后，我们将更高效、更扎实、更贴近中国市场需求，协同中国本土合作伙伴，继续致力引领中国未来的灵活办公方式。”