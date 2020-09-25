亚马逊今天公布了名为 Luna 的云游戏服务。目前尚不清楚 Luna 何时会在更多地区推出，能确定的是它最初会在 PC、Mac、Fire TV 以及 iPhone 和 iPad 上提供，并计划之后登陆 Android 平台。亚马逊表示，美国用户可以从今天开始申请测试。

在初期测试阶段，服务的定价是每月 5.99 美元，订户能够同时在两台设备上玩 Luna Plus 频道的游戏，其中的 “精选作品” 将达到 4K / 60fps 规格。自然地，Luna 服务由亚马逊的云服务 AWS 提供支持。

亚马逊表示，将通过 Luna Plus 频道提供 100 多款游戏，包括《生化危机 7》、《控制》、《瘟疫传说：无罪》等。亚马逊表示，未来会增加更多作品，其还与育碧合作建立了一个特定的 “游戏频道”。

Luna 将具有 Twitch 集成功能。亚马逊称：“在 Luna 体验中，玩家将看到 Twitch 服务中的直播流，而在观看直播时，玩家们将能够立即开始玩 Luna 游戏。” 除了可以使用鼠标和键盘或其他蓝牙手柄来玩游戏之外，亚马逊还推出了一款支持 Alexa 语音助理的 Luna 手柄，现阶段的售价为 49.99 美元。

至此，亚马逊加入了 Google Stadia 与微软 xCloud 的云游戏大战。