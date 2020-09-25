为了与苹果应用商店的规则抗衡，《堡垒之夜》开发商 Epic Games、Spotify、Basecamp、Tile 等共同组成了 App Fairness 联盟（Coalition for App Fairness），旨在 “为 App 企业提供公平的环境并让人们可以自由选择设备。”

联盟的另一个目的，是为开发者提供一个中央组织，特别是针对那些可能没有影响力或资源，无法独自与苹果对抗的开发者。

该联盟表示，其欢迎 “致力于保护消费者选择权，促进竞争并为全球所有应用程序和游戏开发商创造公平竞争环境的任何行业、规模的公司”。

App Fairness 联盟提出了三个主要争论点：苹果对应用程序的内购项目抽成 30%；缺少在 iOS 上分发应用的任何其他选择；苹果利用对 iOS 的控制权来支持其 iOS 上的自家服务。

相关指控实际上早已出现。比如，Spotify 就许多问题在欧盟正式针对苹果提起反垄断诉讼；Epic 之前发起了一场针对苹果 30％ 抽成的战争，导致全球最流行的游戏《堡垒之夜》被完全从 App Store 中移除。

App Fairness 联盟提出了一项拟议的行为准则，并要求苹果和其他应用商店所有者采用。他们的目标充满野心，其中包括要求开发者不要被迫在应用商店独家推出 App，所有开发者应与平台所有者拥有相同的技术信息访问权限，并且不应强迫开发者支付 “不公平，不合理的费用”，或者歧视性费用或收益分成。

App Fairness 联盟希望通过统一的开发者阵线对苹果产生影响。但是，即使其他开发者也加入其中，苹果仍然手握王牌。尽管 Spotify、Basecamp 和其他公司都在抗议苹果公司的规定，但最终，他们还是只能将应用放到 App Store 上并向苹果支付费用。如果没有法律来干预，我们就很难看到苹果对其中任何一项作出改动。