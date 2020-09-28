9 月 28 日，本来生活网联合新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州（以下简称 “巴州”）人民政府、库尔勒市人民政府、巴州库尔勒香梨协会，在上海金茂君悦大酒店成功举办主题为 “大美库尔勒 圣梨 ‘脆香红’” 的顶级库尔勒香梨首发会。巴音郭楞蒙古自治州副州长冯雪海，上海商务委电子商务处处长陈晓明，库尔勒市人民政府副市长霍金龙、《每日农经》制片人、总导演、国家一级导演周祚，本来生活网总经理刘有才，巴州库尔勒香梨协会会长盛振明等人出席了此次大会。

据介绍，本来生活网成立 8 年来，在生鲜领域的不断探索与创新，已经成为农产品品牌化的领导者，最具有影响力的生鲜 DTC 电商平台，成功打造 400 个农产品品牌，比如褚橙、俞三男状元蟹、李玉双有机稻花香、红旗坡 100 冰糖心、四川蒲江丑柑、蒙自百年古树石榴等，拥有丰富的中国优质农产品标志品牌打造经验。

此前，本来生活网 “脆香红梨号” 航空货运专班正式启动后，本来生活网 APP 上线的顶级库尔勒香梨 “脆香红” 已经直供包括上海在内的全国消费市场。据了解，10 月 1 日起将陆续发货，届时本来生活网用户可以率先品尝 2020 季优质库尔勒香梨产品。

巴音郭楞蒙古自治州副州长冯雪海提及库尔勒市发展时表示，库尔勒土地面积广阔、交通便捷，是具有丰富瓜果品类的农林产品产业带，而拥有 1300 多年种植史的香梨，以其优秀的品质、良好的商品性已经成为当地重要的林果产业之一。据巴州库尔勒香梨协会会长盛振明介绍，为了更好地提升香梨品质、升级品牌，协会修订编撰完成了库尔勒香梨标准体系

此次寻找 “脆香红” 之旅，本来生活网买手跨越 8000 里，抵达顶级库尔勒香梨核心产区。整个种植过程中，库尔勒香梨严格实施高标准、果园管理及加工流程，并随时监测检测糖度、果径等各项指标。而本来生活网独家定制 “脆香红” 品牌的商品果筛选标准更严苛，精选树顶果实，至少满足 166 天自然成熟期，比普通香梨晚摘近 30 天。满足优质香梨 3000 多个小时的充足日照，使果实达到最佳指标，实现了细腻无渣、香气馥郁、表皮薄脆等多重品质优点。

采收季节，库尔勒香梨全部采用手工采摘，呵护果实品质，严格筛选，完整保留肉柄，优选 “母梨”。要求采收、储存、保鲜、分选、加工、包装等所有工序，在 3 个小时内完成。为了最大程度地保证新鲜和营养，本来生活网再次对库尔勒香梨进行品控，同时，采用航空专班货运直达方式，全程冷链物流运输，将 8 小时内采摘的香梨从原产地种植园运送至目的地。

据悉，本季首批 “脆香红” 即将落地本来生活网上海中心仓，作为全国示范性城市，上海一直是生鲜消费市场的高地。本来生活网运营总经理卞宁认为，中国农业已经从品质溢价进入品牌溢价阶段，DTC 是农产品品牌化的必由之路。本来生活网自成立以来，深入上游原产地打造产地直采、独家定制、独家品牌溢价、数据驱动的 4D 生鲜供应链模式，实现生产端与消费端科学、可监控的有效连接，助力农业产业的发展。

现场，本来生活网与库尔勒市人民政府签署扶贫战略协议，共同助力脱贫攻坚决战。截止目前，本来生活网已累积采购来自 22 个省市自治区 150 多个国家级贫困县直接采购来自贫困地区农产品 12 多亿元，带动 12000 名建档立卡贫困户增收，惠及 15 万余农户。