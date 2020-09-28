蚂蚁集团旗下的蚂蚁银行（香港）9 月 28 日起正式开业，为香港市民提供 7×24 小时全天候电子银行服务。即日起，香港用户可用手机下载蚂蚁银行（香港）App，凭香港永久居民身份证，在手机上最快 3 分钟即可远程开户，使用本地转账服务以及年利率最高 2.5 厘的 “存款宝” 活期储蓄存款。

据了解，蚂蚁银行通过与 Alipay HK 合作，下一步有望实现直接从 Alipay HK 电子钱包的小程序完成银行远程开户。届时 Alipay HK 的 200 多万用户在线下 5 万多家香港商户消费时可直接从银行的 “存款宝” 内划账支付，进一步拓宽香港虚拟银行业的应用场景。据悉，目前在香港尚未有其他虚拟银行与数字钱包账户打通的先例。

在持续创新服务香港消费者的基础上，蚂蚁银行（香港）还在研究支持中小微企业的方案。据蚂蚁银行（香港）行政总裁王澜透露，下一阶段希望以阿里巴巴经济体内的电商作为其中小企商户服务试点，积极研发包括数字化贸易融资在内的小微金融服务；等到服务成熟后，蚂蚁银行（香港）希望进一步拓展范围，覆盖香港更多中小微企业。

自 2019 年 3 月香港金融管理局发布首批 8 家虚拟银行牌照以来，已有虚拟银行在港陆续开业。早在 2019 年 5 月 ，蚂蚁银行（香港）就获得了香港金管局颁发的虚拟银行牌照。