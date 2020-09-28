群脉正式宣布完成数千万元人民币 A 轮融资，本次融资由中亚资本领投，思科瑞新资本参投。

群脉表示，本轮融资将进一步丰富以 SCRM 为中心的全生命周期用户转化闭环 SaaS 产品 + PaaS 平台建设，提供创新型 S2b2C 解决方案，提升品牌商与 C 端用户的链接效率，为客户构建自己的全域用户运营平台，进而实现品牌数字化升级。

群脉公司前身为群硕软件公司的 SCRM 事业部，2019 年 6 月新设公司独立运营，注册于上海张江高科技园区内。群脉自 2015 年起围绕客户的数字化改造持续完善相关行业解决方案，先从零售、快消等高周转行业起步，之后拓展至医疗、地产、汽车等低频次专业市场。群脉专注 S2b2C 领域解决方案，帮助品牌客户以 C 端消费者为中心，充分整合小 b 渠道商资源提高营销效率；公司已累计为多个垂直行业超过 100 家品牌公司实现数字化升级改造。

在产品和服务体系方面，群脉已经完成整体搭建，从基础设施层、PaaS 平台、SaaS 产品、增值服务运营体系到行业解决方案，帮助客户打通数据流与业务流，实现数字化的业务闭环。

群脉公司现有员工 150 余人，技术服务团队占比超过 80%，主要为拥有开放可扩展平台搭建、高并发及安全运营、实时大数据与 AI 智能分析等技术的专业研发团队、标准产品基础上针对细分行业提供整体解决方案的项目实施团队及确保企业客户能够体验产品价值、实现精细化用户运营的相关增值服务团队。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。