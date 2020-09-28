数据中台服务商奇点云已于近日完成 1.2 亿元 B1 轮融资，本轮融资由火山石资本、德同资本联合领投，晨兴资本、元一资本跟投。

奇点云表示，本轮融资将聚焦研发投入与人才引进，并持续发力产品服务建设、加速市场布局。

奇点云（杭州比智科技有限公司）成立于 2016 年 12 月，该公司总部位于杭州梦想小镇，并在上海、成都设立分部，汇聚来自阿里巴巴、蚂蚁金服、IBM、华为等业界精英，建成以数据科学家、AI 算法专家、数据咨询专家、数据产品专家及行业研究专家为核心的大数据技术应用与产业化研发团队。

奇点云自主研发的 AI 驱动的数据中台，帮助企业实现数据采集自动化、数据治理智能化、数据资产私有化、数据应用敏捷化，完成数据生命周期管理。目前，奇点云已服务 320 多家政企客户。

此前，奇点云已完成 3 轮融资，分别为 2017 年 2 月由湖畔山南资本和前阿里巴巴 CEO 陆兆禧投资的天使轮，2017 年 12 月由晨兴资本领投，湖畔山南资本、陆兆禧及 IDG 资本跟投的 Pre-A 轮，及 2018 年 12 月由晨兴资本领投，IDG 资本、浙商创投、禧筠资本跟投的 A 轮。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。