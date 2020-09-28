以数字化和智能化驱动的人工智能（AI）药物研发公司晶泰科技（XtalPi）今日宣布超额完成 3.188 亿美元的 C 轮融资。本轮投资由软银愿景基金 2 期、人保资本、晨兴资本联合领投，中金资本、招银国际招银电信基金、Mirae Asset（未来资产）、中证投资、中信资本、海松资本、顺为资本、方圆资本、IMO Ventures、Parkway 基金等多家来自全球的投资机构跟投，腾讯、红杉中国、国寿股权投资、SIG 海纳亚洲等早期股东继续追加投资。

本轮融资将用于进一步发展晶泰科技的智能药物研发系统，从算力、算法、数据三个维度构建 AI 赋能的数字化药物研发新基建，并服务于全球药企、生物科技公司和合作伙伴，满足药物工业迫切的提效增速需求。

晶泰科技是一家以数字化和智能化驱动的人工智能（AI）药物研发科技公司，基于量子物理、量子化学、人工智能与云计算技术，为全球创新药企提供智能化药物研发服务。该公司希望通过提高药物研发关键环节的效率与成功率、降低研发成本，助力合作伙伴为患者带来更多优质的药物。

晶泰科技创立于麻省理工学院（MIT）校园，核心团队由来自学术界、IT 互联网界及医药产业界的人才组成。公司总部位于深圳，并在北京、上海、波士顿设有分部。成立至今，晶泰科技已经成功为来自美国、欧洲、中国、日本的 70 余家药企提供了药物研发服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。