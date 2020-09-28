9 月 28 日，知乎与腾讯安全宣布联合发起社区净化计划，通过违规信息治理、技术共享等手段，共同打击网络黑产，共建清朗网络空间，保护互联网用户体验。

移动互联网普及及全球化背景下，网络攻击、窃取信息、勒索欺诈、盗窃钱财、推广黄赌毒等行为，以及隐藏在背后的工具、资源、平台、渠道已经形成了一系列网络黑色产业链。数据显示，国内网络黑产年产值已达千亿，严重损害个人信息安全和经济利益，影响互联网行业健康发展。

打击网络黑产，需要各方共同努力。2020 年 8 月，工业和信息化部公开征求意见，提将于 21 年初步建立电信和互联网行业数据安全标准体系，有效落实数据安全管理要求。在产业层面，各大互联网公司也通过技术、运营、开放联盟等多种手段，识别、治理、打击黑产。

此次知乎与腾讯安全就打击网络黑产形成共识与合作，联合发起内容净化计划。一方面基于知乎社区海量数据及腾讯安全积累的黑灰产知识图谱，针对黑产链路和违规信息进行实时共享、识别与联合打击，构建从检测预警到打击的黑产治理闭环体系；另一方面，双方将成立联合技术实验室，强化网络黑产的识别与治理技术，探索前沿科技的应用，持续优化平台生态。

作为综合性内容平台，知乎自 2011 年上线以来，一直严格制定社区治理规则，对信息窃取买卖、勒索欺诈、盗窃钱财、推广黄赌毒等网络违法行为零容忍，并成立反作弊团队，研发反作弊机器人悟空、算法机器人瓦力等创新技术，识别、打击黑产信息及行为。今年以来，知乎反作弊团队累计识别、处理 2250 万条违规黑产信息，识别度达 99.99% 以上。

腾讯安全作为互联网安全领先品牌，拥有 20 年业务安全运营及黑灰产对抗经验，凭借行业顶尖安全专家、最完备安全大数据及 AI 技术积累，为内容平台数字化升级保驾护航。在内容风控领域，腾讯安全天御可有效识别音频、视频、文本、图片等不同形式的不良内容。依托腾讯云和微信小程序，腾讯安全天御目前已服务了超过 5 万名开发者，行业渗透率达 90%，审核效率提升 20 倍以上，业务健康程度达到 99.89%，守护了数万家客户的内容安全。

通过此次产业合作，知乎与腾讯安全将打击网络黑产推向开放协作的新阶段，推动互联网信息安全生态更加完善。借此，双方也呼吁更多互联网产业伙伴开放合作，利用平台和技术优势，积极承担网络安全责任，共建清朗网络空间。