金融科技企业 Airwallex 空中云汇今日宣布，已完成由现有投资方追加的 4000 万美元 D+ 轮融资。此前，Airwallex 空中云汇在今年 4 月完成了 1.6 亿美元 D 轮融资，此次追加后，公司 D 轮总融资额达 2 亿美元，累计融资规模超 4 亿美元。

本轮融资将帮助 Airwallex 空中云汇进一步整合跨境支付全链条，加速在亚太、英国和欧洲等市场的业务发展，将全球支付网络的覆盖范围拓展至中东、东欧、非洲等更多新兴地区，并为 2021 年一季度进入美国市场奠定基础。

Airwallex 空中云汇成立于 2015 年，其在不确定性陡增的 2020 年逆势增长。今年第三季度，公司全球客户量增长超过 50%，与第二季度相比，净收入增长超过 100%。

为满足不同阶段客户的差异化需求，Airwallex 空中云汇在现有产品体系基础上进一步拓展并丰富了产品线。上半年，该公司与 Visa 建立起深度合作伙伴关系，成为 Visa 在亚太地区首个 Fintech 全球合作伙伴及主会员机构，并合作推出 Airwallex 空中云汇 “无界” 虚拟卡（Airwallex Borderless Card）。全球收单业务也已率先在部分国家和地区上线，通过接入卡组织和本地支付方式，为商户提供全新的收单体验。该公司也联合商业银行、非银行支付机构等本地金融机构，为不同类型的企业提供一站式跨境金融服务。

Airwallex 空中云汇联合创始人兼 CEO Jack Zhang 表示，其致力于构建新一代的全球数字金融基础设施。为助力企业在数字经济时代实现全球增长，Airwallex 空中云汇通过打造更加完善的金融技术服务和产品，为企业提供更高效、安全的跨境支付体验。“这是公司自成立以来规模最大的一轮融资，我们持续不断的技术创新和适应变化的能力，将为 Airwallex 空中云汇的未来发展打下坚实基础。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。