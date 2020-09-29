蚂蚁链今日宣布与马来西亚当地移动虚拟运营商 XOX 合作，推出了本地化的供应链溯源服务平台 TraX，中小企业可直接在 TraX 平台实现商品产地、物料溯源信息的透明，提升销量。

恰逢中秋，马来西亚国民月饼品牌 “海外天” 成为了 TraX 平台的首家客户。消费者只需使用 TraX 应用扫描月饼包装上的二维码，即可获取产品信息，包括主要成分、生产日期、保质期，并追踪从生产到送达消费者的整个物流过程。该公司计划在不久的将来扩展 TraX 跟踪的信息，进一步将月饼原料的来源和供应链也包含在内。

据介绍，在马来西亚，月饼保质期通常长达 1 年，许多消费者在购买月饼时会担心买到过期产品。作为穆斯林国家，马来西亚消费者也非常关注月饼的清真标识。以往通过传统方式，这些信息难以获得，真实性也难有保障，消费者吃上 “放心月饼” 是困扰当地月饼企业的难题。借助信息可追溯、不可篡改的特性，蚂蚁链的区块链解决方案很好地解决了这个问题。

XOX 是马来西亚最大的虚拟运营商，于 2011 年在马来西亚交易所上市，在全国有超过 250 万用户。海外天早在 1970 年就开始涉足点心、月饼、糕点、咖啡厅和餐厅业务，产品出口至海外多个国家和地区，包括美国、澳洲、纽西兰、印尼、中国香港、加拿大、中国澳门、巴布亚新几内亚和荷兰。

未来，海外天将在整个月饼分销渠道中引入蚂蚁链溯源服务，而蚂蚁链的标志将随海外天的食品一起走向全球各个国家消费者的餐桌。

作为蚂蚁链 50 多个落地场景之一，溯源技术最早在 2017 年应用于天猫 “双 11” 跨境商品溯源，到 2019 年 “双 11”，已有超过 4 亿件跨境商品用上了蚂蚁链溯源技术。同时，蚂蚁链溯源技术还在疫情期间用于进口冷链食品的溯源。

据悉，XOX 公司还计划与蚂蚁链扩大合作，将蚂蚁链技术用于版权、文化艺术资产的数字化保护上。