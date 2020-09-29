近日，滴滴旗下北京小桔新能源汽车科技有限公司（小桔充电）、滴滴智通（广州）科技有限公司与南方电网电动汽车服务有限公司达成全面互联互通战略合作，以及直连合作，为新能源车主打造车、桩、网 “一体化” 综合服务。

三方将根据合作协议，在广东、广西、云南、贵州、海南五省区和港澳地区进行充电场站互联互通以及直连合作。在互联的合作站中，小桔用户可以通过小桔充电连接南网顺易充平台便捷启动南网充电桩完成充电服务。在直连合作站中，小桔用户可以直接使用小桔充电启动南网充电桩完成充电服务。滴滴智通将针对双方合作站点定制推广方案，提供专属充电站点运营服务。

南网电动是南方电网公司旗下主要的充电业务投资运营主体，目前在广东、广西、云南、贵州、海南五省区和港澳地区拥有 3000 多 座充电站、4 万多根充电枪。本次合作，小桔充电将连接南网旗下全量充电桩，共同改善用户充电体验、提升充电设施水平。

滴滴表示，小桔充电和滴滴智通将依托滴滴出行平台的充电热力地图等大数据分析系统和智能选址工具，匹配市场需求，选择互联或直连方案，并通过技术和运营手段与南网电动共同提高充电桩的运营效率，实现互利共赢。

目前，小桔充电已累计合作近 500 家合作伙伴，链接超过 2 万台快充桩，覆盖全国近 60 座核心城市。2019 年全年，小桔充电为 55.6 万名车主，相当于全国近 1/5 的纯电动车，提供了超过 2500 万次充电服务。