与苹果的 iOS 不同，Android 系统支持安装第三方应用商店。在听取了一些第三方开发者的反馈后，Google 表示计划在下一版 Android 大更新中简化安装和使用第三方应用程序商店的流程。

《堡垒之夜》开发商 Epic 最近强调了这个问题。Epic 于今年早些时候以不公平的计费抽成方式为由将其游戏从 Play 商店撤出，并在诉讼中指控 Google 对其安装第三方应用商店的用户所设置的壁垒（主要是为了维护平台安全性）存在反竞争行为。

Google 在博客中谈到了 Android 即将发生的变化：

每个商店都可以决定自己的商业模式和消费者特征。 这种开放性意味着即使开发者和 Google 在业务条款上存在分歧，开发者仍可以在 Android 平台上进行分发。例如，这就是为什么《堡垒之夜》可以直接从 Epic 的商店或其他应用程序商店购买的原因。

Google 似乎打算在 Android 12 中解决这个问题，该公司表示其将在 Android 12 中做出改变，以使人们在使用设备上的其他应用商店时更加容易，同时不破坏 Android 系统已采取的安全措施。Google 表示将以一种平衡的方式来实现：忠于 Android 的开放性，与竞争对手公平竞争，同时还保留现有的安全预防措施。

另外，Google 还宣布，将要求 Play 商店的所有 Android 应用都必须使用其计费系统实行应用内购买（IAP），措施将于 2021 年 9 月 30 日生效。