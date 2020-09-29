致力于酒店业信息化平台研发、服务和运行的互联网服务型企业绿云日前宣布完成 1 亿元人民币 C 轮融资，本轮除了得到同创伟业和首业资本的再次追投外，还引进了新晋投资方光云科技。新一轮融资将主要用于研发支持和进一步的业务拓展，以及针对大文旅和大住宿版块的产品服务创新。

关于绿云今后的发展方向，董事长兼 CEO 杨铭魁表示，公司将加快四大业务版块的发展速度，进一步聚焦产品创新和服务品质的提升。

自 2010 年成立以来，杭州绿云一直致力于国内专业酒店业信息化平台研发、服务和运行。如今绿云的 “四轮驱动” 商业模式，全方位为大住宿业提供解决方案。截至目前，已签约酒店客户超过 18000 家，数据平台业务和近百家大旅游行业 B 端企业建立了战略合作关系。

绿云已形成包括绿云 PMS、Oracle Hospitality（Opera PMS）、数据平台和电商平台在内的四大业务集群，为大住宿业提供全面解决方案。绿云 PMS 包含 PMS、CRS、CRM、POS、移动应用等业务，是 iHotel 平台的构建基础，均为一体化云架构设计，可根据酒店实际需求在公有云、私用云或酒店本地部署。

绿云作为甲骨文在华的唯一铂金级会员，组建了杭州澳璞乐信息技术有限公司，专门分销 Opera PMS，并提供专业的实施和售后服务，为国际高星酒店提供完整解决方案。同时，双方研发团队通力合作，多项本地化产品即将落地。

未来，绿云将继续为酒店业乃至文旅业在新形势下的发展提供有力的信息引擎，为文旅科技创新提供数据平台支持。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。