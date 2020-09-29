9 月 25 日，“All in·All win（聚合·共赢）”2020 聚水潭商家服务大会在浙江杭州举行。本次大会邀请了高盛直接投资部董事总经理 Mancy、快手浙江运营中心市场总监赵邦良、阿里巴巴全球速卖通商家发展运营总监李昶冰（易航）等嘉宾，针对投资环境、行业趋势、电商玩法、跨境电商等方面进行了主题演讲与分享。作为聚水潭年度最大的盛会，峰会吸引了全国 1000 余名电商商家和权威媒体的参与和关注。

在大会上，聚水潭 CEO 骆海东（红茶）首次提出，用 “高效” 和 “协同” 双驱动，推动 SaaS 行业的发展。2016 年，聚水潭提出了 “ERP+” 的概念，旨在打通商家与商家之间的数据对接，从而实现高效协同。而在 2017 年，聚水潭开始布局 “SaaS+” 协同生态，通过自建、并购及孵化来布局 SaaS 协同产品矩阵，以满足客户的需要，在做好产品的同时，聚水潭深知服务的重要性，因此在 2018 年初发布”Service+” 战略，与阿里云签署了战略合作，全面升级客户服务体系，2019 年的 Link+战略是在过去的 ERP+、SaaS+、Service+的延续和加持。2020 年，聚水潭将以 “高效” 和 “协同” 双驱动，加大推动中国电商企业的信息化进程。

技术副总裁马卫清（辣木）讲述了 SaaS ERP 近几年的变迁，同时也首次展示了 SaaS ERP 新版本—企业 AI 版，企业 AI 版是现有 ERP 企业版的升级版，集合了更多智能化的功能，旨在降低电商系统管理与作业的复杂程度。马卫清（辣木）透露，企业 AI 版目前已在浙江金华地区开始试点推广，并在商家中获得了良好的反馈。今年 11 月，企业 AI 版将正式上线，普惠全国商家。

此外，马卫清（辣木）还介绍了产品矩阵中的其他产品，包括了内外贸统一管理系统——跨境 ERP，经营分析软件——胜算，店铺进销存管理软件——聚货通，以及智能跟单小工具——淘跟单。

岑文初（放翁）在前不久出任了聚水潭合伙人&CTO，这次大会也是他首次公开演讲，他向在场商家讲述了网商供应链的变迁，他提出，供应链时代本质上就是要实现 “货找人”，降低流量成本。他还向大家介绍了供应链业务的新产品——供应链服务平台，供应链服务平台同时拥有渠道端和供应商端，将互联电商商家和渠道，建立以 “人” 为中心的供应链合作，致力于成为商家生意的 “最强引擎”。

面对即将到来的双 11，岑文初（放翁）说，“目前聚水潭全员已进入到双 11 备战阶段，他向在场商家展示了聚水潭双 11 运维保障流程，通过 11 个环节，三方保障来提升双 11 的保障能力。”

面对今年火热的直播电商，这次活动的特邀嘉宾漫天为大家做了《2020 内容电商双 11 核心玩法》的主题分享，他指出，今年的双 11 淘宝直播玩法将从几个方面进行全面升级，囊括了用户获取、视频直播效能、营销策略升级、生态成长 4 大方面，同时淘宝直播将更注重新兴市场孵化，助力内容型特色行业升级。

快手浙江运营中心市场总监赵邦良做了《快手直播带货的底层商业逻辑》的主题演讲，为大家深度解读社交电商大框架下短视频直播电商的的玩法。作为阿里巴巴海外战略生态服务商，全球速卖通和聚水潭建立了深度合作，一起联手为海外电商卖家提供了软件服务。高盛集团是聚水潭的 C 轮融资方之一，高盛直接投资部董事总经理 Mancy 通过视频连线的方式，发表了题为《投资人眼中的企业价值》演讲。

据介绍，进入到第 6 年的聚水潭，正在建立一体化的服务架构体系，通过更高效的服务模式和更完善的产品矩阵帮助更多的电商企业降低成本，创造更多收益。未来聚水潭将携手行业商家，推动中国 SaaS 行业的发展。