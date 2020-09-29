燕麦奶品牌 “小麦欧耶” 于 9 月中旬获得天使轮千万级融资，投资方为元璟资本。

元璟资本副总裁陈默默表示，植物基踩中了环保低碳、健康美味等都市年轻人的消费趋势，而植物奶本身也在国内市场已经具备一定的用户基础。椰树、露露等大品牌长期以来广受用户的喜爱，针对年轻人群的燕麦奶品类自带健康 IP，直饮和搭配灵活性高，场景多元，未来不管电商销售还是在线下渠道应该都有机会成为自带流量的健康饮品。

燕麦奶于 2008 年在国外诞生，进入中国时间并不长。除了通过和星巴克合作打开认知度的 OATLY 之外，其他同类型产品基本都属于初始模仿阶段，并没有完全独立自主的研发团队。成立于今年 5 月的小麦欧耶在成都设立了研发工作室，确保了核心技术和产品开发的独立且唯一性。

小麦欧耶品牌所有产品不使用蔗糖，在口感的调配上选用健康 0 卡代糖——赤藓糖醇，在保证口感的同时也兼顾了抗糖需求。

植物蛋白燕麦奶产品的购买门槛介于牛奶和高端健康饮品之间，小麦欧耶把产品单瓶价格定在 7-10 元之间，其表示这个价格带既贴合核心人群的消费需求，又是饮料类目新奇特增长最快并且体量最大的价格带。

小麦欧耶目前的销售渠道，C 端产品线上部分主要是在淘宝、天猫、有赞，线下则是以盒马等精品商超和代理分销为主；B 端产品则入驻精品咖啡馆和精品轻食餐厅店。品牌每月营销投入占线上营业额的 20%-30%。因为处于发展初期，所以小麦欧耶目前采用和 MCN 机构合作的方式做投放。目前的投放比例小红书占 60%，B 站占 30%，其他占 20%。

针对 “为什么选植物基作为创业的赛道” 的问题，小麦欧耶表示，“目前消费品市场是最火热的一个赛道，植物基又是一大趋势，健康也开始逐渐被人们重视，尤其是在疫情期间健康消费品的极速增量，使得这个市场快速扩张，而燕麦奶更以 500% 的同比增速在飞速增长。目前牛奶为疫情期间主要增幅之一，但是中国有一大部分比例人群乳糖不耐受，这是一个很好的契机。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。