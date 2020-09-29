指纹支付、虹膜支付、静脉支付…… 当各种新奇的支付方式不断涌现，技术似乎也在拓宽人类想象力的边界。以至于你不免产生了这样的疑问：我们真的需要这么多支付方式吗？这些新式支付方式安全吗？未来还会有哪些令人意想不到的支付方式出现？

最近开幕的外滩大会上，又一种新的支付方式——声纹支付浮出水面。

当用户发起支付请求时，系统通过声纹的验证功能，包含动态声纹密码校验和声纹确认等，同时参考环境校验因子辅助验证，即可实现对关联账户主体用户身份的验证，继而按照用户的指令完成支付。

这种新兴技术的应用其实也给出了上面问题的完美答案——新型支付方式的出现应该满足特定生活场景的需要，同时保证支付的安全性。

蚂蚁安全天玑实验室负责人郑建旭表示，声纹识别应用在车载娱乐等数字生活消费场景，为 C 端用户带来更多安全便捷的支付体验。

举例来说，在行车驾驶的过程中，系统通过识别声音来完成支付，无论是停车缴费还是点外卖，都可以轻松完成。解放了车主双手的同时，也保证了驾驶的安全。

蚂蚁安全天玑实验室工作人员表示，蚂蚁集团从多年前就开始研发声纹识别技术，“为了保障声纹识别的准确率和安全性，我们采用了硬件加密技术、动态密码技术等多种安全风控手段，经过多次反复测试才应用到支付场景。”

据了解，声纹识别采用了蚂蚁安全天玑实验室自研的基于 “深度神经网络的端到端说话人识别” 技术的第二代声纹引擎，在误识率和识别效率上处于行业领先水平；同时运用语音加密技术，能够极大保障在传输、使用等过程中的用户隐私及数据安全。

此外，支付宝的声纹支付还会把用户手机作为验证的第二因子辅助身份核验：用户设置开通 “声纹支付” 时，系统会请用户打开手机蓝牙并与智能设备进行连接，连接成功后打开支付宝应用，对手机和用户身份进行认证；当用户发起支付时，声纹支付系统会在对用户声音特征核验的同时，也会对所使用的手机设备核验，从而达到双因子验证的目的，提高支付的可靠性。

为此，蚂蚁安全天玑实验室还打造了一套手机的自动化检测认证平台，对手机的安全性进行检测和认证，使其能达到支付宝的安全性能标准。相比于人工测试，平台大大缩短了测试周期，呈现出精度高和自动化程度高两大特点。

据动点科技了解，除了汽车，目前这项技术已经应用到电视、音响等设备上，未来在家庭场景中也会有更为广阔的应用。

值得一提的是，脱胎于阿里巴巴的蚂蚁安全九大实验室，自创立以来已积累了丰富的安全技术能力，多次登上世界级信息安全的舞台。凭借有效预判漏洞、提前消除系统性风险等技术，蚂蚁安全实验室曾两度入选亚洲黑帽大会的 “军械库”。

此次外滩大会的众多展台中，蚂蚁安全天筭实验室所展示的智能风控识别系统与交互式风控技术，采用模拟算法、抗辩算法等前沿技术实现全链路用户资金守护体系，包括事前风险预警、事中智能交互叫醒、事后纠纷举报秒级审理定性。