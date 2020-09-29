近日，宜买车宣布完成数千万美元 B 轮融资，本轮融资由云九资本领投，老股东蓝驰创投、GGV 纪源资本、险峰旗云跟投。资金将主要用于完善供应链体系搭建。

宜买车成立于 2015 年，平台由厦门市宜车时代信息技术有限公司运营，总部位于厦门，是一家全国连锁新型汽车超市及综合服务平台，从三四线城市切入，瞄准二级分销商模式，解决汽车经销中 “车源、客源、交易场景” 三大核心难题，依托强供应链支撑，为消费者提供品类齐全、高性价比的产品与标准化的服务。其目前拥有 200 多家自营门店，覆盖 10 个省份。

宜买车致力于为消费者提供区别于传统 4S 店和经销商门店的更为简单透明的购车体验。平台以 “互联网+汽车” 理念，凭借全移动化流程管理技术，实现全国车源实时共享，降低车辆售价，召集精英车顾问，搭建高效可信赖的汽车交易服务体系。公司目前已完成投资机构的亿级融资。

宜买车打造了经纪人获客模式，消除中间渠道，缩减车身售价，直接整合主机厂及经销商集团优质车源为经纪人赋能，宜买车经纪人提交用户的购车意向信息，由专业的销售顾问进行线索跟踪，如果最终提交线索成交，经纪人即可获得高额佣金，实现车主省钱，经纪人返佣的双赢原则。

除此之外，宜买车依靠自身的供应链资源体系为加盟商制定针对性的扶持计划，从车源、客源、资金、物流等方面入手，助力加盟商的业务快速成长。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。