2020 年 9 月 28 日，第三届众安大学生黑客马拉松大赛在上海黄浦江畔决战极客之巅，本次大赛聚焦保险科技领域，来自清北复交等高校的 71 支大学生队伍，通过线上初赛，有 8 支队伍挺进决赛。历经初赛、决赛以及答辩演示环节的连环 battle，最终决出年度极客最强三甲。最终，华东师范大学队获得本次大赛的冠军，AI4insurance 和消失的云分列第二和第三名。

随着人工智能、大数据、云计算和区块链等技术的不断成熟和广泛应用，保险科技公司利用海量多维数据建模，以及图像识别等人工智能技术进行智能风险评估、风险预测、风险定价和风险监控等，为实现智能风控作出了许多探索。本次第三届众安大学生黑客马拉松，基于此背景所进行的健康险风控比赛，结合众安互联网保险的运行方式，有挑战也有现实的应用价值。参赛选手需要使用保险用户在理赔报案场景的案件相关数据，针对识别案件的风险进行算法建模和评比。

据介绍，在 8 月 19 日至 9 月 18 日的初赛阶段，本届黑客松共募集了来自全国的 71 只参赛队伍。经过一个月的激烈角逐，9 月 21 日，入围决赛队伍的名单重磅揭晓，共有八支队伍成功闯入决赛。9 月 27-28 日，进入决赛的队伍被邀请到了位于上海外滩的众安保险总部，进行 48 小时不眠不休的现场对决和评比，由行业内专家组成的评审团最终评选出各奖项排名。

在决赛环节，参赛队伍使用了保险用户在理赔报案场景的案件相关数据，针对识别案件的风险进行算法建模和评比。初赛采取了线上形式，在系统内分析数据并建模。在线下进行的决赛比拼中，参赛队伍们根据给出的新信息，在 48 小时内对初赛的模型进行了更新和提升。决赛的总成绩由模型客观指标和现场答辩组成。

ICA 小分队在分享中表示，实时黑客松的魅力在于成绩永无止境。这支队伍在 1 个月的初赛时间里，5 名队员齐心协力深挖传统机器学习，基于决赛众安提供的 GPU，得以在极限挑战的时间内玩了一把深度学习。

众安保险 CTO 康德胜表示，对于大学生开发者来说，他们所学习的语言和算法需要在真正的实际环境中使用，众安愿意帮助在校大学生更早参与社会实践，为金融科技行业培养更多人才。而针对选手们在本次大赛中的表现，康德胜也坦言，本届大学生参赛者水平让人眼前一亮，尤其在分析问题和思考方式上都比较成熟，和企业中真正团队的实践非常接近，尤其是方法论的展现让人觉得非常 “有趣”。康德胜透露，众安在新基建领域做了很多布局，相信在未来能连接更多生态，服务更多人群，而众安正在实践的智能化编程工具，他相信也将对行业产生影响。

据介绍，本次众安大学生黑客马拉松大赛共设有一、二、三等奖，均设置了丰厚的奖金。其中一等奖奖金高达 5 万元，二等奖奖金 3 万元，三等奖奖金 1 万元，同时优胜者还将获得由众安保险提供的校招绿色通道及 special offer。