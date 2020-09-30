上汽大众新能源汽车工厂位于上海安亭，它是大众汽车集团全球范围内首个专为 MEB 平台车型生产而全新建造的工厂。上汽大众新能源汽车工厂（以下简称上汽大众新能源工厂）于 2018 年 10 月开始动工建设，总投入约 170 亿元，规划年产能达 30 万辆，并计划在 2020 年 10 月正式投产。

沃尔沃汽车（Volvo Cars）在其汽车中引入了世界一流的优质空气质量技术，使沃尔沃（Volvo）驾驶员可以在车内呼吸干净健康的空气，并在旅途前清洁车厢内的空气。该传感器可测量机舱内 PM 2.5 的水平，从而创造了当前市场上任何其他汽车所不具备的功能。