09 月 30 日，华硕正式发布了灵耀 X 系列两款重磅新品—灵耀 X 逍遥、灵耀 X 纵横。作为华硕笔记本旗下的高端商务系列，灵耀 X 凝聚了华硕最尖端的设计工艺以及最前沿的产品技术。灵耀 X 纵横及灵耀 X 逍遥两款高阶商务轻薄本均通过了英特尔 EVO 平台的严苛认证，成为市场上首款与消费者见面的英特尔 EVO 笔记本。

每一款 EVO 笔记本都经过了英特尔开放实验室的严格测试和认证，均采用最新的十一代酷睿处理器以及锐炬 Xe 显卡，拥有超长续航、即时唤醒、快速充电等大大提升用户体验的功能。此外，标配的英特尔 Wi-Fi 6 以及雷电 4 可提供高速连接，实现真正意义上的千兆无线网络并全面符合 USB4.0 规范，全方位提升轻薄笔记本的品质。

第十一代英特尔酷睿处理器凭借最新的 10 纳米 SuperFin 制造工艺，实现了全新的 CPU 微架构，可以在同等电压下获得更高的运行频率，并且在电池模式下可以提供和插电同样的功率输出，拥有同等的性能表现，让笔记本用户真正意义上脱离有线的束缚。全新的 Xe 图形引擎拥有可媲美独立显卡的性能表现, 最高可以集成 96 个图形处理单元，使得轻薄本玩游戏成为可能。通过搭载高频率双通道内存，锐炬 Xe 显卡可以在 1080p 高清分辨率下流畅运行多款主流游戏，例如 CSGO 和 Dota2 的帧速率都超过百帧。值得一提的是，第十一代英特尔酷睿处理器在 CPU 和 GPU 中都增加了对深度学习指令集的加速能力，单独的 GNA 不再去占用 CPU 和 GPU 的处理时间。基于十一代酷睿的 AI 能力，全新灵耀 X 笔记本实现了 AI 降噪功能，无论是在与家人共处的客厅，还是人声嘈杂的咖啡馆，全新灵耀 X 系列笔记本都是您理想的首选。

灵耀 X 纵横——13.9 英寸 3.3K 触控全面屏轻薄本

灵耀 X 纵横采用了一块 3.3K 分辨率的触控 IPS 显示屏，NanoEdge 四面窄边框设计兼具视觉美感与工艺设计感, 屏占比高达惊人的 92%，并支持十点触控。该屏幕拥有 100% DCI-P3 广色域覆盖，并通过 Pantone 色彩认证，在色彩广度与色彩精度上大幅超越一众竞品。而 500nits 超高亮度则为有户外使用需求或强光环境中工作的用户提供依旧清晰的画面。3:2 的特殊长宽比屏幕则能带来更多内容展示，加上德国 TÜV 低蓝光认证，充分保护视力，显示效果卓越出众。

灵耀 X 纵横以轻巧坚固的镁合金作为机身材料，并采用尖端技术打造，这使得灵耀 X 纵横全机仅重约 1.35kg，厚度也缩小到了约 13.9mm。整机色彩设计灵感源自神秘又珍贵的墨玉，尽显低调沉稳。边框采用 CNC 钻石切割工艺，融入琥珀红线条，兼具轻奢与华美之感。

精巧的机身下，灵耀 X 纵横却标配了 67Wh 的大容量电池，不连接电源的情况下可提供 12 小时的长续航，使用一整天也无需充能。搭配 65W PD 快充，45 分钟即可充满 60% 电量，只言片语间就可获得足以支撑长时间使用的电量。此外，配合性能、标准、耳语三个散热模式，用户可根据不同应用场景自由切换。

灵耀 X 纵横搭载了 16GB 4266MHz LPDDR4X 双通道高速内存，最高选配 1TB NVMe 固态硬盘。此外，灵耀 X 纵横拥有全尺寸背光键盘，拥有 1.35mm 长键程，独创的 NumberPad 2.0 触摸板，并使用特殊设计的 Ergolift 铰链，打开笔记本可自动将机身抬起，无论是打字还是触控都更加舒适。影音系统方面，超清摄像头与红外人脸解锁技术的融合可一秒解锁开机。拓展性上，采用双了雷电 4 接口，以及全尺寸 HDMI 与 USB3.2 接口。搭配华硕闪传技术、Wi-Fi 6、哈曼卡顿音响认证、MIL-STD 810G 军规标准等软硬件技术也充分彰显了灵耀 X 纵横的实力，全能高效堪称轻薄本标杆。

灵耀 X 逍遥——13.3 英寸 4K OLED 触控翻转轻薄本

灵耀 X 逍遥的出色之处在于其搭载的 4K OLED 显示屏，相比于传统材质的显示屏，灵耀 X 逍遥的显示屏亮度更高，而超高清分辨率则可表现出精细的画面。搭配 100% DCI-P3 广色域，Pantone 色彩认证和 VESA Display HDR 500 True Black 认证，达到百万比一的对比度，保证了色彩显示的精准度。在影院级的工业级标准的加持下，用户可获得真实、惊艳的色彩感受。

另一方面，灵耀 X 逍遥同样获得了德国 TÜV 低蓝光认证，可充分减少 415nm-460nm 区间的蓝光释放，防止长时间使用时的用眼疲劳，同时增加舒适度。

为达到高效创作的目的，灵耀 X 逍遥在设计上加入了 360°ErgoLift 转轴，使用者可任意角度开合。灵耀 X 逍遥支持 4096 级压感笔以及对 MPP2.0 的支持，手写手绘的笔触真实且顺畅，感受高效的创作体验。

灵耀 X 逍遥厚度仅约 13.9mm，机身重量也仅约 1.2kg，同样支持 USB-C 高速快充，搭配 65W 适配器，45 分钟即可充能至 60%，满电情况下可续航约 10 小时。与灵耀 X 纵横一样，灵耀 X 逍遥也拥有双雷电 4 接口，Wi-Fi 6、华硕闪传、AI 降噪、哈曼卡顿调音等技术，是目前市面上性能出色、亦是最轻薄的翻转笔记本。

全新灵耀 X 笔记本售价 8999 元起

灵耀 X 纵横、灵耀 X 逍遥两款兼具颜值及性能的轻薄本首发价仅为 8999 元起，10 月 9 日将在京东超级新品日全网独家首发，预约可享白条 12 期免息及晒单返百元 E 卡的首发福利，更有 30 天无忧体验送出。