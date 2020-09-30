博志研新（上海博志研新药物技术有限公司）近期完成过亿元 B 轮融资，本轮融资由长江创新领投，凯石资本跟投，老股东兴富资本继续跟投。

博志研新总裁应述欢表示：“本轮融资的资金将用于建设 FDA 认证的制剂生产中试基地，与博志研新既有的 CRO 相结合，加速实现创新药及创新制剂的研发和产业化。”

该中试基地将实现 FDA 认证的 cGMP 制剂中试以及 API 公斤级生产。可支持创新药、创新制剂及特殊制剂一体化的 CRO/CDMO，包括博志研新独特的口服增溶平台及口服缓控释平台。博志研新复杂液体制剂平台及其他优势技术平台，CDMO 能力会后续筹建。

博志研新是一家专业从事药物研究技术服务的高新技术企业，于 2012 年在上海张江药谷成立。目前，博志研新拥有上海研发总部、南京研发中心及成都临床子公司。经过多年积累，博志研新掌握了 200 多项药物开发技术，产品涉及肿瘤、心血管、免疫、神经和精神等多个治疗领域。

在技术上，博志研新通过 “API 合成技术+创新制剂技术组合” 形成技术壁垒。例如，博志研新通过掌握的前药设计与筛选技术、酸型盐型晶型筛选技术、规模化大生产合成工艺技术优化、前沿合成技术等，助力客户完成高难度药物的全合成、工艺优化、处方前研究，及创新制剂、特殊制剂的研发与产业化。

博志研新目前已建立 391 项 SOP 文件，为实验室安全、卫生管理、研发现场管理、保密制度等提供了完善的标准化操作。应述欢表示：“博志研新支持创新药及创新制剂临床样品研发与试制的同时，可根据动物体内评价数据给出 I 期临床方案，并在 eCTD 系统支持下，协助客户在中美两地快速进行 IND 申报，打造高效合规的 IND 一体化平台。”

除此之外，博志研新的子公司成都润泽医药是一家临床 CRO 公司，可为客户提供临床运营、现场管理、受试者招募、临床数统与分析、临床方案咨询等服务。目前，成都润泽已完成超过 200 项 BE 研究，多项创新药 I-II 期研究，具有丰富的临床试验经验。

随着本轮融资的完成，博志研新的 API 及创新制剂一体化平台将拥有支持 FDA 申报的 cGMP 中试生产基地，将会大幅提高平台竞争力，同时创新制剂优势将更加明显。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。