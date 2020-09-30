今天，总部位于新加坡的共享电动滑板车运营商 Neuron Mobility 宣布，其 A 轮融资完成追加 1200 万美元投资，本轮总融资额达到 3050 万美元。

这笔投资由现有投资者澳大利亚风险投资公司 Square Peg Capital 和金沙江创投共同领投。

Neuron Mobility 将利用这笔新资金加速其国际扩张，特别是在澳大利亚和新西兰。目前该公司已经与这些到国家的政府合作，在 9 个城市运营。

该公司还计划在未来 12 个月内开辟 5 个新城市，同时创造 400 个就业机会。

Neuron Mobility 首席执行官王子滋 (Zachary Wang) 表示：” 新冠之后，全世界的城市都在重新思考他们的交通系统，越来越多的人在寻找一种安全、便宜、社交的出行方式。这为最后一公里交通供应商带来了巨大的机遇。我们在澳大利亚和新西兰的运营经验，加上新的资金，可以帮助我们加速在整个地区和其他地区的发展。”

2016 年，Neuron Mobility 成立于新加坡，在新加坡、马来西亚、泰国、新西兰和澳大利亚运营共享电动滑板车服务。

自 2019 年 12 月上一轮融资以来，Neuron 又在澳大利亚和新西兰的 8 个城市推出，并宣布进入英国市场。

目前，该公司拥有 4000 辆电动滑板车，在澳大利亚和新西兰获得了 40 万名注册用户，完成了近 200 万次骑行，累计里程达到 400 万公里。

2018 年 12 月，Neuron 曾获得 380 万美元的种子轮融资，投资方包括 SeedPlus、500 Startups、SEEDS Capital、ACE Capital 等一批早期 VC。