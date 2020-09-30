在新冠疫情给全球食物供应链带来压力的时候，新加坡替代肉制造商 Shiok Meats 近日宣布获得 1260 万美元 A 轮融资。该轮融资由荷兰水产养殖投资基金 Aqua-Spark 领投。

本轮融资的新投资人包括包括新加坡企业局的投资部门 SEEDS Capital、韩国科技投资家族办公室 Irongrey、Yellowdog、日本 Real Tech Fund、VegInvest、Beyond Impact 等。Shiok Meats 创立以来已经筹集了 2020 万美元的资金，一位熟悉融资情况的人士表示，该公司 A 轮估值约为 5000 万美元。

Aqua-Spark 的联合创始人 Mike Velings 和 Amy Novogratz 对此次投资表示，” 我们一直在关注细胞型动物蛋白行业，等这个行业规模化发展起来，将会对食品生产效率、食品安全和环境产生巨大影响”。

“Shiok Meats 是我们投资组合中第一家专注于虾类生产的公司。我们很高兴能够帮助塑造这个新的创新行业，我们预计这个行业将重塑海鲜产业。”

Shiok Meats 是新加坡乃至整个东南亚首家用干细胞培育海产品肉类的公司。首席执行官兼联合创始人 Sandhya Sriram 博士表示，新一轮融资足够让这家新成立的公司维持至少三年的时间，他们将会着重在研发、以及建立在新加坡的第一间工厂。

Shiok Meats 的目标是在 2022 年将成本降到每公斤 50 美元，他们的人造虾肉每公斤现在还需要花费 3500 美元，原因是他们目前使用的是制药公司制造疫苗用的培养基。目前这家初创公司正在研究替代性的、更便宜的植物性原料。

消费者对营养和环境的关注度越来越高，世界各地的初创企业和食品巨头都在竞相发明和改进传统肉类生产的替代品，Impossible Foods 和 Beyond Meat 这样的公司已经成功将自家的人造肉推向市场，在中国也有很多替代肉公司涌现。

“ 我们可以看到新的参与者不断出现，”Sandhya Sriram 在谈到细胞肉领域时说。” 谁能生存下来，谁能切入，谁能实现大规模制造，未来五年将是关键。”