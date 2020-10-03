现代汽车已经进入到一个软件交互的新时代。一部车型如果没有足够优秀的软件以及交互体验，就很难在市场上立足，产品的生命力也会比较短。从特斯拉开始，汽车大屏时代算是正式拉开帷幕，大屏不仅是一个娱乐中心，更是车辆的控制中心，它整合了车辆几乎所有的功能，真正实现了汽车智能化和互联化的转变。

凯朴硕科技 Capsule Tech 是由商业策略师、技术极客、和设计师组成的团队，致力于促进人与汽车技术的和谐共生。他们的切入点很明晰，服务于 OEM 和 Tier 1 ，帮助其在中国市场推出或改进车内数字体验；践行行业领先的体验设计及互联网研发方法，将极致用户体验本地化。

现代汽车已经进入到软件化时代，凯朴硕科技就是为这个使命而来的。他们完成了许多车载软件成果，取得了一定的成就：

为华为打造能体现自动驾驶的软件界面

华为海思是一家高科技企业，公司主要是工程师和科学家，业务主要以技术为导向。在这个项目中，凯朴硕的任务是通过一个自动停车的用户场景展示 Hisilion 的自动驾驶技术。凯朴硕的挑战在于将人性化带入尖端技术，并以工程师能够理解的方式交流我们的用户中心设计。

为了成功地完成这些挑战，在这个项目中，凯朴硕将工作重点放在三个方面：第一，展示海思技术能力；第二，关注用户体验；第三，平衡两者。

为了展示最大的技术能力，凯朴硕摒弃了 2D 的实现方案，而使用具有实时渲染的真实 3D 环境。通过评估芯片的性能和 10 辆车同时显示等的极端情况，设计了一套在软件运行时可以流畅的视觉化的 3D 模型。

为了平衡用户体验和技术，凯朴硕科技要做的一件事是删除传感器可以感知到但是不必要的信息。然而，纯粹的展现技术并不是终端用户真正需要的。信息过多会造成干扰。凯朴硕科技的设计工作集中在自动驾驶时的用户需求。其保留了反映扫描灵敏度和数据处理能力的未知障碍物的显示，并删除了对用户体验有非常不利影响的元素，例如广告牌。

在合众汽车上打造互联网车机体验

由于近年来车联网的快速发展，合众即将投产的车辆在 HMI 的部分显然已经落后于时代。Capsule Tech 被告知，合众对现在 HMI 的交互及视觉设计均是不满意的，并且希望 Capsule Tech 在有限的时间内尽可能的改善产品。

凯朴硕接手了这个挑战之后的第一件事，就是尽快梳理 HMI 上的问题和了解我们可以调用的开发资源。针对 HMI，通过专家评估和利益相关者访谈的方式，列举了现有的问题。并且综合体验优化的优先级和实现难度后，排序了要优化的部分。同时进行的是 HMI 视觉概念的设计，通过视觉工作坊沟通清楚合众对 HMI 视觉风格的期望，并经过几轮设计评审，确定了风格，显然符合互联网车机的趋势。

总结

凯朴硕科技的愿景是为打造全球智能互联⽹交通领域垂直全⽣命周期服务⽽⽣，专注在交通领域的智能终端与嵌⼊式设备操作系统和解决⽅案的设计与研发⼯作。涉及到的服务包括智能驾驶舱的平台化设计，车辆中控和仪表盘设计，车载、手机 APP 的交互视觉、可用性设计等，是个极具潜力的公司。其合作的伙伴除了国内的汽车企业，还包括泛亚、福特和宝马中国。

随着智能汽车的加速到来，极佳的车机和车内应用的设计，不仅可以升华互联网应用，还会极大拓展产品的使用场景，激发出更丰富的延展性，满足个性化时代的用户所需。而这个也正是凯朴硕科技努力的方向。