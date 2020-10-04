中国是世界上最大的电动和插电式混合动力汽车市场。从年初停产至 8 月份，该市场已经连续第五个月见证了电动汽车的强劲增长。与上月相比，电动和插电混合动力乘用车和商用车的销量增长了 25.8%。专家预测销量还将进一步增加。