全球高性能电动汽车品牌 Polestar 极星正式宣布极星 Precept（Polestar Precept）将投入量产。未来，极星将在中国的全新生产基地制造 Precept。此举展现了极星在可持续发展方面的宏伟蓝图。

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