法拉第未来的目标是上市。尽管这家电动汽车初创公司大约在一年前宣布了这一步骤，但随着其新战略的宣布，法拉第未来现在似乎正在采取具体步骤。

正如首席执行官卡斯滕·布雷特菲尔德（Carsten Breitfeld）向路透社解释的那样，法拉第未来将遵循其他几家电动汽车制造商的战略，通过与投资公司合并来公开上市。布雷特费尔德说：“我们正在努力达成这样的协议，希望能够很快宣布一些事情。” 他拒绝提供有关可能的合作伙伴的更多信息，或提供更准确的交易时间框架。

相反，布赖特菲尔德对法拉第的批量生产时间表有了更多的具体说明，该时间表应该在融资后的九个月左右。这是第一批 FF 91 交付时，三个月后，他们希望生产更大数量。当法拉第未来于 2019 年 9 月宣布公司的新战略时，他们估计推出 FF 91 的财务要求为 8 亿至 8.5 亿美元（6.8 亿至 7.2 亿欧元）。

布雷菲尔德说，2017 年首次亮相的 e-SUV 将由法拉第未来自己在加利福尼亚州汉福德市建造，之后将由亚洲的合约制造商负责生产。对此已经签署了协议，但是法拉第首席执行官也没有透露生产合作伙伴的任何名字。

显然，公司创始人贾跃亭将不再在法拉第未来的新计划中扮演角色。根据布雷菲尔德的说法，贾不再拥有任何股份，并且通过员工持股计划，公司超过一半的股份归员工所有。根据布赖特费尔德的说法，贾的早期股权阻止了新投资者的招募。在贾的领导下，法拉第烧掉了超过 20 亿美元。布雷特菲尔德现在对路透社表示： “由于公司的历史，有时甚至是坏消息，并不是每个人都真正信任我们。” “他们希望看到我们已经成为一家稳定的公司。”

自从布赖特菲尔德接任以来，负面新闻和财务问题已大大减少。在公司陷入财务困境的时候，布雷特菲尔德加入了法拉第未来公司。在加入法拉第之前，布雷特菲尔德是拜顿公司的联合创始人之一，也是宝马 i8 PHEV 开发的前项目经理。

通过与已经上市的投资公司合并来公开上市的策略最近在电动汽车行业更为普遍。尼古拉汽车公司（Nikola Motor）是一家潜在的电子卡车制造商，此后一直受到投资者的批评，该公司已与 VectoIQ 联手进行了 IPO。8 月，Lordstown Motors（与 DiamondPeak Holdings）和 Canoo（与 Hennessy Capital）宣布了类似交易。美国充电供应商 ChargePoint 还希望通过与 Switchback Energy 合并来公开上市，固体电池专家和大众汽车的合作伙伴 QuantumScape 已与 Kensington Capital 达成了类似的协议。

投资公司通常正是为此目的而成立的，因此也被称为 “特殊购买收购公司”（SPAC）。如果合并，那么 SPAC 交易可以大大加快单独 IPO 的常规程序，因为 SPAC 已经在证券交易所上市。汽车技术初创企业在寻求特斯拉（Tesla Inc.）那种高股票估值的投资者中越来越受欢迎，也促使人们对该策略的产生兴趣。