近日，新锐婴童用品国货品牌 bebebus 宣布完成近亿元融资。其中，A+ 轮融资由经纬中国和高榕资本联合投资，A 轮融资由天图投资。

bebebus 是一个创立于 2018 年的国货母婴用品品牌。2019 年 7 月，品牌推出了自己的第一款 Art+ 艺术家婴儿车并登陆天猫；2020 年上半年陆续上新了儿童安全座椅和婴儿辅食碗套装；下半年还将推出 Travel+ 旅行家婴儿车、Builder+ 筑梦家婴儿床、Growing+ 成长家宝宝餐椅等新品。

从设计研究，到产品创意，包含结构设计、外观设计，均由 bebebus 原班人马一手包办，产品设计研发团队占到了公司总员近二分之一。母婴消费人群最看重的产品品质，bebebus 也建立了自己的质量管控体系，包括设计投模、量产，到上市，再到售后等，每一个环节，都有专门的人员进行管理。

除了从前期的工业设计层面做差异化外， bebebus 也会从用料、材质上来做创新，提升品质。为了提升推车的安全性，bebebus 并没有选择行业传统的三根或两根管体解决方案，转而选择采用注塑大靠背。在设计落地上，因为传统的供应链解决方案局限性，bebebus 也会选择和行业内优质供应链甚至跨界供应链合作来完成，例如团队的婴儿车和儿童安全座椅就选择和汽车级供应链合作生产。

在下一阶段，团队会借助口碑传播、功课等内容方式开始在站外推广上发力，同时也会通过私域社群的方式做用户运营，真正做到 DTC。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。