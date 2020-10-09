以保护数据和所有访问路径为使命的网络安全公司 Imperva, Inc., 今日宣布，已与现代数据库安全公司 jSonar 达成收购协议，未来将对全路径数据安全保护进行探索，全面覆盖本地、云、多云和数据库即服务（DBaaS），提供跨数据和应用的集成方法。双方将整合优势，开拓全新的数据安全保护方法，帮助企业满足当前和未来的需求。

Imperva 首席执行官 Pam Murphy 表示：“企业已经将关注重点从合规性转移到数据安全，同时要求降低成本的同时还能获得更显著的收益。作为在各自领域具备独特优势的开拓者，两家企业的整合将标志着全新数据安全保护方法的诞生。新的方法强调可用性和价值，能持续和全面涵盖企业需要落实的三大举措：安全、合规和隐私。”

Imperva 的数据安全解决方案能发现网络上的数据库，对敏感数据进行分类，检测数据库漏洞，并对数据访问进行安全控制。jSonar 的平台则对建立通用安全、合规和隐私控制的过程进行了简化，在单一平台内实现了与任何本地和云环境中所有数据存储库的集成，同时由于平台有内置的自动化和以数据为中心的 playbook，能够降低成本并减轻开发工作量。

jSonar 首席技术官兼联合创始人 Ron Bennatan 表示：“当数据以指数级的速度增长时，预算却没有相应的增长。我们始终致力于开发解决方案，以高效、简单的方式应对数据安全方面的各种挑战，在保证合规之外，创造实际价值。我们很高兴能够与 Imperva 携手同行，他们一直在开创数据保护的新时代，让安全保障覆盖到每一个人。”

Ron Bennatan 是拥有 25 年数据安全经验的资深专家，也是 jSonar 和 DAM 提供商 Guardium 的创始人，他将领导 Imperva 的数据安全业务，包括 jSonar 和 Imperva 的数据安全产品线。两家公司将组成一家致力于数据安全的大型开发企业。此外，jSonar 的分析和安全编排、自动化和响应（SOAR）平台将在 Imperva 的所有解决方案中应用。

本次交易须符合惯例成交条件，包括收到所需的监管许可，预计将于 2020 年 10 月中旬完成。