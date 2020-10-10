根据 Sensor Tower 发布的 2020 年 9 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，榜单中 30 家厂商 9 月在全球吸金 19.2 亿美元，占当期全球手游总收入的 28.8%。

以下为报告主要内容：

中国手游发行商收入 TOP 30

在海外创下国产 SLG 手游月收入最高记录的莉莉丝《万国觉醒》，9 月 23 日登陆中国市场至今稳居 App Store 手游畅销榜前五。上市首周，该游戏在中国苹果商店预估收入达到 1350 万美元，超越《三国志·战略版》同期，刷新国内 SLG 手游首周收入记录。

得益于《云上城之歌》和《江山美人》等游戏在国内外市场的卓越表现，三七互娱 9 月收入环比增长 38%。本期该发行商收入前三的市场为中国，日本和中国台湾地区，分别占 41%，32% 和 13%。

米哈游《原神》9 月 28 日全球发行以来，稳居中国苹果商店手游收入榜前三。在海外市场，《原神》进入美国，德国，法国，日本，韩国等多个市场畅销榜前五。在该游戏的带领下，米哈游 9 月收入环比激增 61%，创下新的收入记录。值得留意的是，在 10 月首周，该发行商收入已超过 9 月全月。

继 8 月在港台地区发行《最强蜗牛》之后，雷霆游戏于 9 月 10 日在中国市场推出暗黑放置手游《不朽之旅》。在两款新作的助力下，发行商 9 月收入环比增长 30%。

榜单之外，得益于策略手游《口袋奇兵》(Top War) 在海外市场的卓越表现，江娱互动位列本期中国手游发行商收入第 34 名，并首次跻身全球手游发行商收入 TOP 100。本期该发行商收入前三的市场为美国，韩国和德国，分别占 41%，7% 和 6%。

此外，入围全球收入 TOP 100 的中国手游发行商包括创酷互动，英雄互娱，龙腾简合，Six Waves 和乐易网络共 36 家厂商，占全球 TOP 100 发行商收入的 37%。

中国 App Store 手游收入 TOP 20

今年暑假中国手游市场略显平静，但进入 9 月中国苹果商店手游收入榜迎来 4 款产品新晋榜单。随着《万国觉醒》，《原神》等新品在国内运营进一步深化，中国手游市场的竞争格局和榜单头部有望出现新的变化。

另一方面，江娱互动和乐易网络等厂商凭借单款产品突围全球手游发行商收入 TOP 100，也让我们看到海外市场更多的可能性。