10 月 15 日，共享科技狂欢盛宴 感受悦动脉搏，

8 小时带你感受无限未来活动现场，

我们不仅在官方平台进行同步直播，

同时还会在 B 站全程直播本次峰会盛况！敬请期待！

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什么是 Hello Future？

Hello Future 是一个由冯氏集团利程坊和动点科技共同发起的创新平台，它汇聚了一群创新者，旨在发掘技术的潜力，解决垂直行业发展中遇到的挑战。我们促进企业家、创业者、投 资人、行业专家和孵化器之间的合作， 以推动创新从实验阶段走向市场化。

作为一个拥有创新科技洞察的年轻团队，我们有信心能在上海这样 一个行业领军企业林立、同时又是一方 创新的热土之上，打造出一场 “新” 意 不断的国际化创新峰会。

哪些嘉宾将会出席？

本次峰会确定出席的演讲嘉宾包括来自 Farfetch、资生堂、欧莱雅中国、保时捷中国、可口可乐中国、复星集团、宝马集团、软银机器人、宇树科技、普洛斯、冯氏集团、佛吉亚集团、博世中国、中国惠普、飞书、艾利丹尼森等知名企业大咖，更多初创企业领头羊及行业专家亦会到场活动。

会议时间安排？

更多信息请访问官方网站：https://www.hello-future.tech/