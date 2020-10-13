竹云（深圳竹云科技有限公司）日前宣布完成 3 亿元 C 轮战略增资，由红杉资本中国基金和昆仑资本联合战略入股。竹云此轮增资是国内 IAM（身份管理与访问控制）领域单笔融资额最大、估值最高的项目。

竹云专注于 IAM 以及云应用安全领域，是 IAM 领域国内ー家从底层代码开发、拥有完全自主可控的国产化技术的信息科技企业。公司总部位于深圳南山科技园，在北京、上海、杭州、青岛、武汉、成都、西安等地设有多家分支机构。2020 年 5 月，竹云在青岛成立全资子公司——青岛竹云智能科技有限公司。

竹云 IAM 平台利用 AI 技术，为各类组织提供智能风险识别能力，对平台中的所有访问行为进行智能风险识别，对数字身份访问过程中的异常行为、非法访问隐匿攻击等各种风险进行认证链组合，实现从静态到动态的访问控制，实时感知用户访问过程中的环境变化，动态调整安全控制策略，并持续评估设备、系统、用户、数据流的安全性和风险状态，为数字身份安全提供智能化防御和保护。

该公司拥有制造、能源、军工、金融、汽车、政府等众多行业客户，已签约国务院国资委、国家发改委、国家卫健委、国家信息中心等部委，以及中石化集团、中核建集团、中国兵器装备集团、中国五矿集团、三峡集团、中国中铁、国投集团国药集团、东风汽车集团、华侨城集团、新兴际华集团、中检集团、中信集团、广发银行、农业发展银行等众多央企、银行和大型集团企业。2019 年，竹云 IAM 平台作为国务院国资委国资国企在线监管系统的核心基础设施，建立一用户、认证授权、权限管理和安全审计的标准体系和数据规范，并为国资委及下属企业平台数据交换、数据共享提供有力支撑和安全保障。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。