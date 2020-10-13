近日，天际汽车完成超过 50 亿元人民币的新一轮融资。本轮融资由地方政府产业引导基金、大型国有银行领投，资金将用于后续新车型研发、智造、销售渠道及服务体系建设、品牌营销推广等工作。

此前，天际汽车首款产品 ME7 于 9 月 19 日成功上市并迎来广泛关注。天际 ME7 补贴后售价 21.88 万元至 28.98 万元。天际 ME7 基于自主研发的 iMA 智能数字化架构打造，配备 5+X 屏即时互联、AI 智能助手、Face ME 人脸识别、MEPilot 智能驾驶系统等多达 84 项智能科技配置。

获得新融资后，天际汽车将加快天际中心、智选空间、安心工场、速捷驿站等线下销售服务网络的建设，满足用户品牌体验、试乘试驾、售前售后服务等全方位需求，预计 2020 年底完成 20 城 30 家门店的目标，到 2025 年将覆盖全部一线城市、二线城市和部分三线城市，届时将有超过 200 家门店为用户提供服务。同时，天际汽车将建成包含快充站、网点专属充电桩、公共充电在内的立体充电服务体系的建设，并携手国网、星星充电等头部充电服务商打造覆盖社区、商业热点地区、高速公路的全方位充电体系，消除充电焦虑。

与此同时，天际汽车旗下第二款车型也在顺利推进当中。天际汽车还计划在 2023 年之前，每年推出一到两款车型，覆盖主流细分市场。

另外，天际汽车已开启 IPO 准备工作，计划于 2021 年 IPO，Pre-IPO 轮融资也已启动。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。