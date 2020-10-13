马来西亚按需劳动力和工作平台 GoGet 近日宣布完成 200 万美元的 A 轮融资，由 Monk’s Hill Ventures 领投。

这笔资金将帮助拓展 GoGet 在马来西亚当地的业务，积极开发新产品，扩大产品和技术团队。此外，这家初创公司还将扩大其销售和数字营销团队，以增加用户量。

跨国公司、中小企业和企业主可以通过 GoGet 平台与经过认证的零散工人（他们称之为 GoGetters）联系，雇佣他们完成送货、销售和营销支持、运营和行政支持等。

目前，已经有 5000 家企业，包括马来西亚 Lazada、马来西亚宜家、Foodpanda 和送花服务 BloomThis 等入驻 GoGet 平台。GoGetter 人数达到 20000 名，创造了 500 万美元的就业岗位价值。

成立于 2014 年的 GoGet，短期之内仍专注于在马来西亚的发展，但长远来看，他们已经将目标放在其他东盟国家市场。

“ 如今，东盟劳动力市场上的大多数人都是中低端技术人才，大多数人的工作保障、未来的职业发展道路以及保险和储蓄等金融服务都得不到保障。” 首席执行官兼联合创始人 Francesca Chia 说。” 在另一端，东盟超过 70% 的就业人员来自中小企业，他们寻求在不扩大全职成本的情况下扩大规模，并发现很难培训和维持一个可靠的员工队伍。”