总部位于吉隆坡的澳洲证券交易所上市公司 Frontier Digital Ventures(FDV) 日前宣布，通过机构配售筹集到 6700 万美元。新资金将用于收购三个不同的在线市场，包括哥伦比亚的房地产市场 Fincaraíz、摩洛哥的综合分类门户 Avito 和突尼斯的 Tayara。

FDV 成立于 2014 年，经营的在线市场包括房产、汽车等垂直领域，重点关注缅甸、越南、巴基斯坦、斯里兰卡和菲律宾等新兴市场。据公告显示，自公司在澳大利亚证券交易所首发以来，公司的估值已经从 3600 万美元增长到超过 3.6 亿美元，增长了 10 倍。

“ 能从马来西亚建立一个主要由马来西亚人领导全球企业，这非常棒。很多情况下，我们是当地市场（如巴基斯坦和缅甸）第一批互联网投资者。”FDV 首席执行官兼联合创始人 Shaun Di Gregorio 解释说：” 这些收购使 FDV 发展成为新兴市场领先的平台运营商。

在新的收购之后，FDV 的投资组合包括活跃在拉丁美洲、非洲和亚洲发展中国家 20 个市场的 15 家在线市场企业的权益。

根据 Statista 的数据，在亚洲，分类广告领域的广告支出预计将在 2020 年达到 87 亿美元，预计到 2025 年将增长到 116.3 亿美元，年增长率为 5.8%。