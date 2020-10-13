总部位于吉隆坡的澳洲证券交易所上市公司 Frontier Digital Ventures(FDV) 日前宣布，通过机构配售筹集到 6700 万美元。新资金将用于收购三个不同的在线市场，包括哥伦比亚的房地产市场 Fincaraíz、摩洛哥的综合分类门户 Avito 和突尼斯的 Tayara。

FDV 成立于 2014 年，经营的在线市场包括房产、汽车等垂直领域，重点关注缅甸、越南、巴基斯坦、斯里兰卡和菲律宾等新兴市场。据公告显示，自公司在澳大利亚证券交易所首发以来，公司的估值已经从 3600 万美元增长到超过 3.6 亿美元，增长了 10 倍。

“ 能从马来西亚建立一个主要由马来西亚人领导全球企业，这非常棒。很多情况下，我们是当地市场（如巴基斯坦和缅甸）第一批互联网投资者。”FDV 首席执行官兼联合创始人 Shaun Di Gregorio 解释说：” 这些收购使 FDV 发展成为新兴市场领先的平台运营商。

FDV 首席执行官兼联合创始人 Shaun Di Gregorio

在新的收购之后，FDV 的投资组合包括活跃在拉丁美洲、非洲和亚洲发展中国家 20 个市场的 15 家在线市场企业的权益。

根据 Statista 的数据，在亚洲，分类广告领域的广告支出预计将在 2020 年达到 87 亿美元，预计到 2025 年将增长到 116.3 亿美元，年增长率为 5.8%。

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