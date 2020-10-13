据 TechCrunch 报道，一加联合创始人裴宇（Carl Pei）已经离职，下一步他将创办自己的公司。

多年以来，裴宇在设计一加智能手机产品方面扮演了重要角色，其中包括最近推出的 OnePlus Nord，这是该公司迄今为止最受关注的产品。裴宇也扮演了一加代言人的身份，他经常出席贸易会议，与忠实粉丝互动，并接受媒体采访。

在一加成立初期，裴宇制定了各种营销策略，以最佳定位公司产品并进行宣传。2014 和 2015 年，当一加努力扩大市场时，该公司通过邀请制和其他几种巧妙的营销方式来销售手机，其中包括要求用户销毁现有手机才能购买新的一加手机。

“我们没有适当的产品管理。我们缺乏经验，需要花很多时间才能弥补。” 他在 Disrupt 2019 活动上谈到了公司的早期发展以及智能手机市场的状况。他甚至曾经公开让三星招聘自己，这样就能更加深入地了解海外运营和物流。

裴宇在 2012 年通过社交媒体联系到刘作虎。一年后，两人创办了 OnePlus。在创办一加的前几年，裴宇曾与朋友合伙在中国卖 MP3 播放器。

现年 31 岁的裴宇没有加盟三星，他对下一步的打算很明确。知情人士称，他将创办自己的公司。

题图：Steve Jennings / Getty Images