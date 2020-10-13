realme 真我在年末，又带来了一款新机，显然它已经摸透了年轻人的消费心思，为这款机子打造了多个卖点，再加上适当的价格，它又是一款越级之作。

我们主要认识下全新的 realme 真我 Q2 Pro。这款新机采用了 6.4 英寸 Super AMOLED 材质全面屏，90.8% 超高屏占比，分辨率为 2400 × 1080，屏幕比例为 20 : 9，对比度 60000:1。值得一提的是挖的孔比较小，所有正面看起来多了一点美感。此外，它在阳光下亮度最高可达 600 尼特，并支持类 DC 调光功能。屏幕采用 180Hz 超高采样率，配合先进的触控逻辑算法，让触控更加灵敏；加入了新一代光感屏下指纹，指纹动画也非常有新意。

realme 真我 Q2 Pro 上引入了特殊材料，风靡全球的环境友好型 Vegan Leather 素皮材料。同时在重量上也做了突破，轻薄机身，手感舒适，机身重 175 克，厚度 8.1mm（轻潮灰厚度 8.6mm）。处理器上面，采用了联发科天玑 800U，支持双卡双待，支持 5G 频段 NSA n41/n77/n78/n79。

相机组合方面，realme 真我 Q2 Pro 后置采用四摄矩阵摄像模组，4800 万主摄 + 119°超广角镜头 + 4cm 超级微距镜头+黑白人像镜头的组合。前置 1600 万像素镜头，最高支持录制 4K 分辨率的视频，前后摄像头均支持 EIS 视频防抖功能，同时还支持录制单反级景深的实时虚化视频、119°超广角视频，玩法众多。此外还支持 AI 场景识别，能精准的实时识别用户所拍摄的场景或物品，并时刻调整最合适的白平衡、曝光、色彩、对比度等参数。

在充电上，也做了行业领先的 65W 智慧闪充方案，成熟地令人惊喜，「双电芯直充设计、VCVT 智能算法、五重安全保障」等技术让闪充无忧无虑不惧干扰，随时随地闪速充能，3 分钟充电就能微信文字聊天 80 分钟。还有一个卖点是具备 OTG 反向充电功能，支持给手机及 AIoT 产品充电。输出功率：2.5W，5V0.5A。

在操作系统上，也做了针对年轻人的优化。realme UI 的设计考虑了 4 个方面：系统颜色、图标、壁纸和动画，为用户提供接近真实的体验，降低用户对于设计的认知成本。配备了最新的量子动画引擎，提高了屏幕流畅性。精准识别操作场景，在充电、卸载和天气等小细节，动画轨迹会随着手指滑动的不同而产生变化，更符合自然的反馈逻辑。

除此之外，realme 真我 Q2 与 QQ 飞车共同推出了超豪华定制赛车轮礼盒，第一层除了素皮版的 Q2 Pro，还有特别定制的油枪形状卡针，第二层还有限量纪念车模，超酷的 realme 黄定制赛车。

价格方面。Q2 Pro 版本的 1599 元的配置是 8GB+128GB，1799 元的配置是 8GB+256GB。另外，Q2 版本的价格是 1199 元和 1299 元，配置如上图所示，这将给市场上的其它机子以极大的竞争压力。

除了以上两款 realme 真我 Q2 系列王炸牌，他们还准备了一个 “破坏市场” 的小惊喜，真我 Q2i。搭载天玑 720，跑分超 30 万，内置 5000mAh 大电池，标配 128GB 大内存，价格从 998 元起跳。