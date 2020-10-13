金融级分布式数据库公司巨杉数据库（广州巨杉软件开发有限公司）于近期完成数亿元人民币 D 轮融资，本轮融资由中金资本领投，元禾重元与越秀产业基金跟投。

巨杉数据库是国内最早布局分布式数据库产品的公司，自 2011 年成立起，9 年来一直坚持以原生分布式数据库作为核心产品，聚焦于金融业。目前，巨杉数据库已被大规模应用于超百家金融企业，特别是银行的核心系统，累计为数百个应用提供高并发零宕机在线数据服务。

SequoiaDB 巨杉数据库是一款金融级分布式数据库，目前在超过 50 家大型银行核心生产业务规模应用，同时广泛应用于证券、保险、电信、政府、互联网、交通等领域，企业用户总数超过 1000 家，应用场景包括分布式在线交易、数据中台、分布式内容管理、实时数据管理等。

巨杉数据库联合创始人王涛表示：“一直以来，巨杉数据库秉承着 ‘推广一代、研发一代、规划一代’ 的产品迭代思路。我们将在 10 月 22 日正式发布 5.0 版本，并且已准备在明年同期推出 6.0 版本。同时，我们将会持续拓展业务边界，增强证券、保险、通信以及政府等其他领域的布局。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。