苹果在今天的发布会上首先介绍了 HomePod mini，它的高度不到 9 厘米，很迷你，同时也能胜任老大哥 HomePod 的工作。HomePod mini 将提供白色和深空灰色可选，售价为 749 元。

HomePod mini 经过精心设计，除了能播放 Apple Music、播客等音频内容外，在不同房间放置多个 HomePod mini 扬声器，它们会互相配合，同步在线发声。在同一个房间放置两个 HomePod mini 扬声器，即可组建立体声组合。

HomePod mini 搭载 Apple S5 芯片，能够分析音乐特性，运用调音模型优化音量，调整动态范围，并实时控制驱动单元和无源辐射器的活动。苹果打造的全频驱动单元，由钕磁体和一对振动抵消无源辐射器驱动，可呈现深沉浑厚的低音和清脆纯净的高音。

智能助理这边，Siri 可识别说话者，并能根据他们的喜好推荐音乐和播客，还能响应他们的个人请求，比如访问信息、提醒事项、备忘录和日历上的约会，以及接打电话等。Siri 还能为用户提供个性化更新，帮他们快速预览当天各项信息。只需询问 Siri “今天有什么更新”，即可听到最新资讯、天气、交通、提醒事项和日历上的约会。

HomePod mini 能轻松与各种苹果设备配合，它能帮你快速接起电话，听 Mac 上的音乐，等等。在 iPhone 上听音乐时，只需将 iPhone 靠近 HomePod mini，就能让 HomePod mini 无缝接力播放音乐。苹果表示，今年晚些时候，这种体验还会更进一步：当音频从一个设备转移到另一个设备时，用户能体验到视觉、听觉和触觉反馈等效果。此外，将 iPhone 靠近 HomePod mini 时，会自动显示个性化的聆听建议，无需解锁 iPhone 即可进行操作。

全新的广播功能让家庭成员能在家里快捷并且方便地联络彼此。家庭成员能通过广播功能把想说的话从一个 HomePod 传到其它 HomePod，无论将 HomePod 放在另一个房间、某个特定区域，还是分布于家中多个房间，接收指令的 HomePod 扬声器都能自动传递他们的话。广播功能也适用于 iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 和 CarPlay 车载（比如问音箱商店多久开门，开车时 CarPlay 在导航中即可显示）。

隐私保护方面，苹果承诺 HomePod mini 只会在设备本身识别 “嘿 Siri” 指令，或者用户触摸激活 Siri 时，才会向服务器发送信息；这些请求不会与用户的 Apple ID 关联，用户的个人信息也不会出售给广告商或其他组织。HomePod mini 可与 iPhone 配合，在设备端完成听信息或备忘录的请求，信息不会透露给苹果。

其他功能还包括 Siri 快捷指令、环境音效和音乐闹钟等。

发售信息方面，HomePod mini 国行要价 749 元，具体发售日待公布，官方表示其会在今年晚些时候发售。

 

黄尘对本文亦有贡献

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