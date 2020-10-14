苹果 iPhone12 发布会直播在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点开始，本次发布会公布了 iPhone12 系列智能手机等新产品。

iPhone12 如期而至，这次又将带来哪些惊喜？

所有新 iPhone 都支持 5G

在开场中，5G 成为出场欢迎辞。库克宣布 iPhone 进入 5G 时代，所有新 iPhone 都支持 5G。

接着，Verizon 公司的 CEO 上台宣布了与苹果合作推出的 5G 网络。Verizon 表示，其 5G 网络提供了两倍的峰值下载速度，在理想情况下可以超过 4.0Gbps，而且随着时间的推移还会更高。在理想条件下，上传速度为 200Mbps。

iPhone 上的 5G 具有更快的下载速度和更快的速度，能加载更高质量的视频流，带来更灵敏低延迟的游戏体验，提升应用程序中的实时交互性，等等。用户还将能够享受安全、快速的连接，从而减少连接到公共 Wi-Fi 热点的需求。

iPhone 12 机型拥有所有智能手机上最多的 5G 频段，在全球范围内提供最广泛的 5G 覆盖范围。美国的型号支持毫米波（5G 的更高频率版本），即使在人口稠密的地区，iPhone 12 的速度也可以达到 4Gbps。iPhone 12 机型还具有智能数据模式，该模式可通过智能评估 5G 需求并实时平衡数据使用，速度和功耗来延长电池寿命。

芯片：采用 A14 仿生芯片，5nm 制程，性能提升 50%

iPhone 12 机型具有宽阔的边缘到边缘 Super Retina XDR 显示屏，可带来更明亮，更身临其境的观看体验，并采用了全新的 Ceramic Shield 前盖，在 iPhone 上实现了最大的耐用性提升。

iPhone12 采用 A14 仿生芯片，5nm 制程，性能提升 50%。苹果设计的 A14 Bionic 是智能手机中最快的芯片，可为 iPhone 12 带来各种体验，并结合先进的双摄像头系统，可为智能手机提供有意义的新计算摄影功能和最高质量的视频。

A14 Bionic 在提供出色电池寿命的同时，还可以提供控制台级的游戏体验，强大的计算摄影功能等。突破机器学习（ML）的极限，A14 Bionic 配备了 16 核神经引擎（性能提高了 80％），能够每秒完成 11 万亿次操作，即使在最强大的 ML 模型上，也可以提高性能。

苹果还透露今年晚些时候《英雄联盟》将登陆 iPhone。

推出更紧凑的 iPhone 12 mini

除了 6.1 英寸的 iPhone 12，苹果还推出了 5.4 英寸的 iPhone 12 mini。iPhone 12 mini 在性能上与 iPhone12 没有差别，只是尺寸更小，价格也比 iPone 12 便宜。iPhone 12 mini 因此成为世界上最小，最薄，最轻的 5G 智能手机，其结构经过重新设计，将 iPhone 12 的所有技术封装为紧凑尺寸，同时仍提供沉浸式边缘到边缘显示。

充电更加智能，周边更加丰富

iPhone 12 系列还引入了 MagSafe，可提供大功率无线充电功能以及可轻松连接到 iPhone 的全新附件生态系统。

MagSafe 改进了无线充电功能，以提供更好、更高效的体验，并引入了易于连接的附件生态系统，可配合 iPhone 12 机型。

MagSafe 在无线充电线圈周围具有一系列磁铁，经过优化以提高对准性和效率，每次都能完美地连接到 iPhone。

MagSafe 充电器可有效提供高达 15W 的功率，同时仍可容纳现有的具有 Qi 功能的设备。

充电解决方案包括可与 iPhone 和 Apple Watch 配合使用的 MagSafe 充电器和 MagSafe Duo 充电器，以及可轻松卡入 iPhone 背面的新型硅胶，皮革和透明保护套以及一个皮革钱包。用户还可以期望第三方制造商提供创新的 MagSafe 附件。

相机：新一代双摄系统，1200 万像素超广角+1200 万广角

iPhone 12 和 iPhone 12 mini 提供了 A14 仿生和新的双摄像头系统支持的强大计算摄影功能，带来了 “无与伦比的摄像头体验”。这种相机系统具有 Ultra Wide 相机和带ƒ/ 1.6 光圈的新型 Wide 相机，这是 iPhone 上最快的相机，可提供 27％的光线，甚至可以拍摄更多低光照片和视频。

在具有夜间模式的 iPhone 12 机型上，计算摄影已提升到一个新的水平，并且现在所有相机（TrueDepth，Wide 和 Ultra Wide）上性能更快的 Deep Fusion 均可在任何环境下进行改进。对于使用 “夜间” 模式在弱光条件下拍摄的照片，你将体验到更明亮的图片和更好的对比度，深度融合照片中的纹理更多，噪点更少。Smart HDR 3 使用 ML 来智能地调整照片的白平衡，对比度，纹理和饱和度，从而获得非常自然的图像。

环保仍是必选项

苹果公司宣布对全球企业运营实现碳中和，并且计划到 2030 年使整个业务（包括制造业供应链和所有产品生命周期）对气候的影响达到净零。这意味着从材料收集、组件制造、组装、运输、客户使用到充电，再到回收和材料回收的所有过程，售出的每台 Apple 设备都将实现 100％碳中和。

iPhone 12 机型在设计时考虑了环境。iPhone 12 机型将首次在所有磁体中使用 100％回收的稀土元素，包括新相机，Taptic Engine 和 MagSafe，以及 Apple 的 MagSafe 配件。苹果还从 iPhone 包装中删除了电源适配器和有线耳机 EarPods，进一步减少了碳排放，避免了开采和使用贵重材料，从而使包装更小，更轻，并允许将更多的盒子装在托盘上运送 70％。

总体而言，这些变化将每年减少超过 200 万吨的碳排放量，相当于每年从道路上清除近 45 万辆汽车。

价格与上市时间

iPhone 12 和 iPhone 12 mini 将提供 64GB、128GB 和 256GB 机型，并有蓝色、绿色、黑色、白色和红色外观可选，起售价分别为 RMB 6299 和 RMB 5499。中国等 30 个其他国家和地区的顾客可于 10 月 16 日 (星期五) 晚 8 点开始预购 iPhone 12。iPhone 12 将于 10 月 23 日 (星期五) 起开始发售。iPhone 12 mini 将于 11 月 6 日 (星期五) 晚 9 点开始预购，11 月 13 日 (星期五) 开始发售。

MagSafe 充电器、MagSafe 皮革卡包和 iPhone 12 硅胶保护壳和透明保护壳将于 10 月 16 日 (星期五) 订购。iPhone 12 皮革保护壳将于 11 月 6 日 (星期五) 开始发售。MagSafe 双项充电器和皮革保护套将于晚些时候开始发售。

Steven Lee 对本文亦有贡献