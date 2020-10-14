iPhone 12 Pro 系列产品登场。

苹果在今天发布会上发布的 iPhone 12 Pro 有着耐用且美观的手术级不锈钢边框，其中全新推出的金色采用了高功率磁控涂层工艺，具有 IP68 级防水防尘性能，在最深 6 米的水下停留时间最长可达 30 分钟，并可抵御咖啡、汽水等常见液体的泼溅。

iPhone 12 Pro 与 iPhone 12 Pro Max 的起步容量都翻倍到 128GB，并提供 256GB 和 512GB 机型，均有金色、银色、石墨色、蓝色四种外观。 iPhone 12 Pro 国内从 10 月 16 日晚 8 点开始预购，10 月 23 日开始发售，起售价 8499 元； iPhone 12 Pro Max 国内从 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日开始发售，起售价 9299 元。

Apple 全球市场营销高级副总裁 Greg Joswiak 表示，新推出的 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max“将为将为用户提供最出色的 5G 体验”，iPhone 软硬件的紧密整合实现了多种令人惊叹的计算摄影功能，如可用于更多摄像头的夜间模式，以及支持杜比视界 HDR 视频。

A14 仿生强大又节能

iPhone 12 Pro Max 强大的 A14 仿生是 iPhone 首款 5 纳米制程芯片，速度与能效双双提升，拥有 iPhone 迄今最快的中央处理器和图形处理器，与竞争对手最快的智能手机芯片相比，速度多出最高达 50％，不仅能实现主机级的游戏体验、强大的计算摄影功能等，电池续航也同样出色。

A14 仿生配备的 16 核神经网络引擎突破了机器学习的极限，性能提升高达 80%，每秒可进行 11 万亿次运算，因此即使面对运算需求极为苛刻的机器学习模型，也能发挥更出色的性能。

创新显示技术实现惊人对比度

6.1 英寸 iPhone 12 Pro 和 6.7 英寸 iPhone 12 Pro Max 以熟悉的机身尺寸带来更大的全面屏及更窄的边框。iPhone 12 Pro Max 拥有 iPhone 迄今最大的显示屏和最高的分辨率，像素达到近 350 万。

Pro 机型采用了全新的设计，并配备了耐用的超磁晶面板和超级视网膜 XDR 屏幕，具备系统级色彩管理功能。杜比视界可充分利用超视网膜 XDR 显示屏，在视频拍摄和播放时实现惊人的对比度。

四颗摄像头深度融合，配有长焦镜头、广角、120 度超广角以及可让额外 27% 的光线进入的七镜式镜头，iPhone 12 Pro 可进行 4 倍光学变焦。

逼真的AR体验和 Pro 级摄像头

Pro 系列产品全新配备激光雷达扫描仪，可测量光距并使用场景的像素深度信息。这种技术可提供更快、更逼真的 AR 体验，并将低光场景中的自动对焦速度提高至 6 倍。这一硬件，结合 A14 仿生强大的神经网络引擎，还带来了夜间模式人像功能，可在低光环境中呈现背景虚化效果。

iPhone 12 Pro 不仅能拍摄画质出众的视频，更是首个可录制杜比视界视频 HDR 视频的相机。还同时可以做到 4K 分辨率和每秒 60 帧的帧率，支持直接编辑杜比视界视频，可以让大家拍摄、剪辑、观看、分享杜比世界视频。新的光学防抖系统通过传感器位移来进行防抖，“而先进的激光雷达扫描仪意味着，用户可以享有更胜以往的增强现实体验，摄像头在低光环境中能更快自动对焦，夜间模式人像功能也成为了现实。”

iPhone 能了解周围世界，实物扫描、定位，AR 加强，帮助低光场景对焦，照片与视频均适用，自动对焦速度提升六倍。可即时放置模拟设备如 A14 仿生芯片、激光雷达扫描仪。

iPhone 12 Pro Max 令 Pro 级摄像头系统体验再上层楼。iPhone 12 Pro Max 配有全新的 65mm 长焦镜头，可实现 5 倍光学变焦。新 ƒ/1.6 光圈广角摄像头的感光元件尺寸增大 47%，像素尺寸增大至 1.7 微米，低光拍摄性能提升 87%，每秒进行 5000 次调整。并引入新功能 Apple ProRaw 进行多帧图像处理，使拍摄者可以对色彩、细节和动态范围全权进行创意处理，用户可直接在照片 App 中编辑 Apple ProRaw 照片。支持第三方 API，可直接用这个格式来拍照。

MagSafe 磁吸配件使充电效率更高

MagSafe 技术围绕无线充电线圈布设的磁吸阵列，专为快速对齐进行了优化，使其可提供便捷安全的连接和高功率充电功能。MagSafe 充电功率最高可达 15W，同时还兼容现有支持 Qi 标准的设备。

提供的充电方案包括 MagSafe 充电器、适用于 iPhone 和 Apple Watch 的 MagSafe 双项充电器，以及能轻松贴合到 iPhone 背面的硅胶、皮革、透明材质的新款保护壳，还有一款皮革卡包。第三方厂商也将为用户提供各种新颖的 MagSafe 磁吸配件。

Steven Lee 对本文亦有贡献