新加坡 Attention Holdings 运营的电子竞技平台 EVOS Esports 在 B 轮投资中获得 1200 万美元，韩投伙伴（KIP）领投。

Mirae Asset Ventures、Woowa Brothers、Indogen Capital、现有投资者 Insignia Ventures Partners 以及东南亚和日本的一些投资者也参与了本轮投资。

本轮融资距离上一次 440 万美元 A 轮融资时间不到一年。

EVOS 成立于 2017 年，目前拥有 13 个电竞团队和 62 名职业选手，覆盖六款主流电竞游戏，包括王者荣耀海外版 Arena of Valor、反恐精英、Dota2、FIFA 和英雄联盟等，

电子竞技类 KOL 是 EVOS 的直播和内容平台的支柱。据其首席战略官 Teng Jen Ang 介绍，其顶级 KOL 的月收入约为 3 万至 6 万美元。

EVOS 为签下的 KOL 提供直播、品牌代言和线下活动露出机会，并管理他们的社交媒体渠道，为他们创造内容。EVOS 的 KOL 在其社交媒体平台上共拥有超过 200 万的粉丝，各种渠道的订阅人数超过 3400 万。

截至去年，EVOS 称已与 40 多个品牌合作，包括 Lazada、Gareno 和联想。它还与电商品牌合作，在品牌的平台上制作电子竞技内容，比如电子竞技游戏节目。

该公司还表示，EVOS 已经成长为全球第六大电子竞技品牌。自 2020 年开始，其直播部门的收入已经翻了一番，并且每月都在创造新的收入记录。即使有新冠疫情的不利因素，他们的整体收入还是超过了 2019 年全年。

Attention 的首席执行官 Ivan Yeo 说。” 全球电子竞技收入预计将以 15% 的年均增长率增长，东南亚地区的增长率最高，为 24%。由于我们运营的市场仍处于早期，我们打算最大限度地利用这一机会，并做好了推出该地区首个电子竞技平台的准备。”

将加入 Attention 董事会的 KIP 执行董事 Sang-Ho Park 表示。” 电子竞技是目前发展最快的行业，而 Attention 已经成功地将自己打造成全亚洲最先进的电子竞技平台。”